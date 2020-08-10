Gülenay Kalkan'dan Tarık Ünlüoğlu paylaşımı

Gülenay Kalkan, geçtiğimiz yıl akciğer kanseri hastalığı nedeniyle hayatını kaybeden oyuncu eşi Tarık Ünlüoğlu'nu doğum gününde unutmadı.

Gülenay Kalkan, ekim ayında kaybettiği eşi usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu’nun doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı.



Kalkan, kaybettiği eşinin doğum gününü şu sözlerle kutladı: “Doğum günün kutlu olsun, seni çok seviyorum, Tarık Ünlüoğlu….”

Kurtlar Vadisi'ndeki 'Testere Necmi' rolüyle hafızalara kazınan usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu, geçtiğimiz yıl ekim ayında bir süredir akciğer kanseri tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirmişti.



