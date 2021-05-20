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Gülenay Kalkan kimdir, kaç yaşında ve eşi kim? Türkan Hatun kimdir, ne zaman yaşadı ve nasıl öldü?

20.05.2021 15:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pek çok dizi-filmde rol almış olan ve Tarık Ünlüoğlu ile evlenmiş olan Gülenay Kalkan'ın eşi oyuncu Tarık Ünlüoğlu 2019 senesinde hayatını kaybetmişti. Gülenay Kalkan, şimdi de ATV ekranlarında yayınlanacak olan Bozkır Arslanı Celaleddin isimli dizide Türkan Hatun'u canlandıracak. Peki Gülenay Kalkan kimdir, kaç yaşında ve eşi kim? Türkan Hatun kimdir, ne zaman yaşadı ve nasıl öldü? İşte ayrıntılar...

Gülenay Kalkan kimdir, kaç yaşında ve eşi kim? Türkan Hatun kimdir, ne zaman yaşadı ve nasıl öldü?

Kendisi gibi oyuncu olan Tarık Ünlüoğlu ile evlenmiş olan Gülenay Kalkan'ın eşi Tarık Ünlüoğlu 2019 senesinde hayatını kaybetmişti. Gülenay Kalkan, yeni sezonda ATV ekranlarında yayınlanacak olan Bozkır Arslanı Celaleddin isimli dizide Türkan Hatun'a hayat verecek. Peki Gülenay Kalkan kimdir?

GÜLENAY KALKAN KİMDİR?

26 Nisan 1959 tarihinde Ankara'da dünyaya gelen Gülenay Kalkan'ın, çocukluğu ve hayatının büyük bölümü Ankara'da geçmiştir. 14 yaşında Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'ne girmiş, tiyatro yüksek bölümünden mezun olup. Ankara Devlet Tiyatrosu sanatçısı olarak kariyerine başlamıştır. Pek çok oyunda yer alan oyuncu, bunun dışında çeşitli sinema ve dizi filmlerde seslendirme sanatçılığı da yapmıştır. 2002 senesinde İstanbul Devlet Tiyatrosuna tayin olan Kalkan, İstanbul'da yaşamını sürdürmektedir. Eşi Tarık Ünlüoğlu'nu 2019 senesinde akciğer kanseri sebebiyle kaybetmiştir. Başak burcu olan Kalkan, aslen Ankaralı’dır ve çocuğu bulunmamaktadır.

GÜLENAY KALKAN'IN ROL ALDIĞI DİZİ VE FİLMLER

1991 Suyun Öte Yanı - Sinema Filmi
2002 Herşey Aşk İçin - Televizyon Dizisi
2003 Estağfurullah Yokuşu - Televizyon dizisi
2004 Ağa Kızı - Televizyon Dizisi
2005 Gümüş - Televizyon Dizisi
2007 Benden Baba Olmaz - Televizyon Dizisi
2007 Sır Gibi - Televizyon dizisi
2009 Aşkın İkinci Yarısı - Sinema Filmi
2011 Mazi Kalbimde Yaradır - Televizyon dizisi
2011 Sümelanın Şifresi : Temel - Sinema Filmi
2013 - 2014 Bugünün Saraylısı - Televizyon dizisi
2015 Kocan Kadar Konuş - Sinema Filmi
2015 Kocan Kadar Konuş : Diriliş - Sinema Filmi
2016 Kalbim Yangın Yeri - Televizyon Dizisi
2016 Anne - Televizyon dizisi

TÜRKAN HATUN KİMDİR?

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Terken Hatun olarak bilinen Türkan Hatun; Harezmşah Alâeddin Tekiş'in eşi, Alâeddin Muhammed'in annesi ve Celâleddin Harezmşah'ın babaannesidir. Terken Hatun, Kıpçak Türklerinden Kıpçak Han'ın kızıdır. Terken Hatun Harezmşah Devleti'nde güçlü bir konuma sahipti, yedi katibinin bulunduğu ayrı bir divanı ve sarayı olduğu söylenmektedir. Mühründe "din ve dünyanın koruyucusu, Türklerin prensesi, bütün kadınların melikesi" yazılı olduğu rivayet edilmektedir. Orduya asker olarak kendi kabilesi olan Kıpçakları yerleştirmiş ve ordu kumandanlarını da akrabalarından seçmiştir. Oğlu üzerinde etkili olan Terken Hatun, veliaht olarak kendi kabilesinden olan bir kadından doğma Uzlagşah'ı seçtirtmiştir. Babası tarafından da oldukça takdir gören, annesi Hint bir cariye olan Celâleddin Harezmşah'ın veliahtlığına karşı çıkmaktaydı .Terken Hatun, Moğollar'ın 1220 yılında Harezm'i işgal etmeleri üzerine onlara esir düşmüştür. Yaşamının geri kalanını hayatını kaybettiği 1233 yılına kadar Karakurum'da geçirmiştir.

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atv Gülenay Kalkan
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