Gülenay Kalkan kimdir, kaç yaşında ve eşi kim? Türkan Hatun kimdir, ne zaman yaşadı ve nasıl öldü?

Kendisi gibi oyuncu olan Tarık Ünlüoğlu ile evlenmiş olan Gülenay Kalkan'ın eşi Tarık Ünlüoğlu 2019 senesinde hayatını kaybetmişti. Gülenay Kalkan, yeni sezonda ATV ekranlarında yayınlanacak olan Bozkır Arslanı Celaleddin isimli dizide Türkan Hatun'a hayat verecek. Peki Gülenay Kalkan kimdir?

GÜLENAY KALKAN KİMDİR?

26 Nisan 1959 tarihinde Ankara'da dünyaya gelen Gülenay Kalkan'ın, çocukluğu ve hayatının büyük bölümü Ankara'da geçmiştir. 14 yaşında Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'ne girmiş, tiyatro yüksek bölümünden mezun olup. Ankara Devlet Tiyatrosu sanatçısı olarak kariyerine başlamıştır. Pek çok oyunda yer alan oyuncu, bunun dışında çeşitli sinema ve dizi filmlerde seslendirme sanatçılığı da yapmıştır. 2002 senesinde İstanbul Devlet Tiyatrosuna tayin olan Kalkan, İstanbul'da yaşamını sürdürmektedir. Eşi Tarık Ünlüoğlu'nu 2019 senesinde akciğer kanseri sebebiyle kaybetmiştir. Başak burcu olan Kalkan, aslen Ankaralı’dır ve çocuğu bulunmamaktadır.

GÜLENAY KALKAN'IN ROL ALDIĞI DİZİ VE FİLMLER

1991 Suyun Öte Yanı - Sinema Filmi

2002 Herşey Aşk İçin - Televizyon Dizisi

2003 Estağfurullah Yokuşu - Televizyon dizisi

2004 Ağa Kızı - Televizyon Dizisi

2005 Gümüş - Televizyon Dizisi

2007 Benden Baba Olmaz - Televizyon Dizisi

2007 Sır Gibi - Televizyon dizisi

2009 Aşkın İkinci Yarısı - Sinema Filmi

2011 Mazi Kalbimde Yaradır - Televizyon dizisi

2011 Sümelanın Şifresi : Temel - Sinema Filmi

2013 - 2014 Bugünün Saraylısı - Televizyon dizisi

2015 Kocan Kadar Konuş - Sinema Filmi

2015 Kocan Kadar Konuş : Diriliş - Sinema Filmi

2016 Kalbim Yangın Yeri - Televizyon Dizisi

2016 Anne - Televizyon dizisi