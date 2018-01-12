Güliz Ayla: 'İki defa kalbim durdu ölümden döndüm'

Boyu uzun olmasına rağmen dinleyicilerinin kendisini kısa boylu sandığını söyleyen Güliz Ayla, “Benim boyumun kısa olduğunu düşünüyormuş herkes. 1.74 boyum. Daha ne kadar uzun olabilirim?” dedi. Şarkıcı, bir izleyicinin sorusu üzerine de 40 numara ayakkabı giydiğini söyledi.

Dinleyicilerinin genelde kendisini İzmirli zannettiğini anlatan ünlü şarkıcı, Samsunlu olduğunu söyledi: “Bunu çok söyleyen var. ‘İzmirlilere benziyorsun’ diyorlar. Çünkü İzmirliler genelde sarışın, mavi gözlü, açık tenli oluyor. Samsun’un kızları güzeldir bir kere. Benim çok Samsunlu arkadaşım var, çok güzel hepsi.”

Olmazsa Olmaz şarkısının gördüğü büyük ilgi hakkında konuşan Güliz Ayla, “Bu kadar patlamasını beklemiyordum. Şarkı başka bir şey yakaladı gerçekten. Samimi geldi bence insanlara. Klibi de öyle, sözleri de öyle.”

Jennifer Lawrence’a benzetiyorlar

Güliz Ayla, dünyaca ünlü Hollywood yıldızı Jennifer Lawrence’a benzetildiğini söyledi: “Jennifer Lawrence’a benzetiyorlar beni. Ben de benzediğimi fark ettim sonradan.

Ölümden döndüm, iki kere kalbim durdu

Güliz Ayla çocukluk yıllarında ölümden döndüğünü anlattı: “Çok küçükken ölümden döndüm. İki kere kalbim durmuş. Bir hastalık geçirdim. Tip 1 diyabetliyim ben. Onun ilk teşhis konulma aşamasında iki kere kalbim durmuş. Komalık gitmişim hastaneye. Kalbimi masajla çalıştırmışlar.”