MAGAZİN

Gülperi dizisine damga vuran dayak sahnesi!

DİZİ HABERLERİ  | 22.09.2018 15:37 | Son Güncelleme

Gülperi dizisi bir haftalık yayın serüveninde hem tepki hem de övgü almaya devam ediyor. Nurgül Yeşilçay ve Timuçin Esen'in başrollerini paylaştığı dizinin 2. bölümündeki dayak sahnesi konuşuluyor. Geçtiğimiz hafta yayınlanan ilk bölümde de tepki çeken sahneleri olmuştu.

Gülperi dizisine damga vuran dayak sahnesi!

Gülperi dizisine yeni bölümüne dayak sahnesi damgasını vurdu. Çekimleri Gaziantep’te yapılan ve Gaziantepli köklü bir aile olan Taşkıranların gelinlerine yaptıkları eziyeti anlatan dizi ilk bölümü ile hem övgü hem de tepki almıştı. Gülperi’nin 2. bölümünde ise Nurgül Yeşilçay’ın canlandırdığı Gülperi karakteri çarşının ortasında hastanelik edilene kadar dayak yiyor. Gülperi’nin kızı Bedriye eski kayınpederi Yakup Ağa tarafından kaçırılıp reşit olmadan evliliğe zorlanıyor. Sebebi ise sadece eski gelinleri Gülperi’ye duyulan öfke.

YAKUP AĞA’DAN ŞOK TEKLİF

Dün akşam yayınlanan Gülperi dizisinde bir şok da son sahnelerde geldi. Gülperi 2. bölümde; dayak yiyen Gülperi hastaneden çıkar ve soluğu Yakup Ağa’nın yanında alır. Kızını kendisine teslim etmesini ister. Yakup Ağa’dan Gülperi’ye herkesi şoke eden bir teklif gelir. Kayıp oğlu ile evlenen Gülperi’ye tutkun olan oğlu Ejder’le evlenmesini ve yeniden gelini olmasını ister. Bu arada Ali Bedriye ile ilgili kirli emellerini gerçekleştirmek için bir oyun oynar…

İŞTE TEPKİ ÇEKEN DAYAK SAHNESİ

GAZİANTEP TEPKİSİ

Gaziantep Zeugma Kültür ve Sanat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mete Büyükmurat; dizinin RTÜK’e şikayet edilmesi konusunda çağrıda bulunmuştu. Ayrıca, “Kent merkezinde sözde ağa olduğunu söyleyen bir adam adeta mafyacılık oynuyor. Bu diziyi izleyenler, Gazianteplileri böyle tip insanlar olarak görüyor.” demişti.

PARTNERÜstünde öyle bir şey taşıdılar ki...Üstünde öyle bir şey taşıdılar ki...
Reyting sonuçları 21 Eylül: İstanbullu Gelin, Arka Sokaklar Gülperi, 4N1K İlk aşk reyting oranları! Reyting sonuçları 21 Eylül: İstanbullu Gelin, Arka Sokaklar Gülperi, 4N1K İlk aşk reyting oranları!
Diriliş Ertuğrul ne zaman başlıyor? Diriliş Ertuğrul 5. sezondan yeni haberler!Diriliş Ertuğrul ne zaman başlıyor? Diriliş Ertuğrul 5. sezondan yeni haberler!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Gülperi dayak şiddet

En Çok Okunan Haberler

Bir günde 65 şehit! 'Bu dünyada cehennemi gördüm' deyip o günü anlattı

Bir günde 65 şehit! 'Bu dünyada cehennemi gördüm' deyip o günü anlattı

Kayıp Sedanur'un cesedi bulundu!

Kayıp Sedanur'un cesedi bulundu!

İstanbullu Gelin geleceğin Türkiyesi'ne götürdü! İstanbullu Gelin'de şaşırtan fütüristik sahneler

İstanbullu Gelin geleceğin Türkiyesi'ne götürdü! İstanbullu Gelin'de şaşırtan fütüristik sahneler

Seren Serengil'in paylaşımı olay oldu 'Neden yaptın Seren?'

Seren Serengil'in paylaşımı olay oldu 'Neden yaptın Seren?'

Son dakika! PKK'lılar köylüleri katletti

Son dakika! PKK'lılar köylüleri katletti

Haluk Levent, başkanlık görevinden istifa etti

Haluk Levent, başkanlık görevinden istifa etti

İlginizi Çekebilir

İstanbullu Gelin geleceğin Türkiyesi'ne götürdü! İstanbullu Gelin'de şaşırtan fütüristik sahneler

İstanbullu Gelin geleceğin Türkiyesi'ne götürdü! İstanbullu Gelin'de şaşırtan fütüristik sahneler

Avlu dizisi yeni sezona Deniz'in korkunç intikamı damga vurdu! Kudret'in oğlu Alp öldü mü?

Avlu dizisi yeni sezona Deniz'in korkunç intikamı damga vurdu! Kudret'in oğlu Alp öldü mü?

Sen Anlat Karadeniz fragmanı olay oldu!

Sen Anlat Karadeniz fragmanı olay oldu!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon fragmanı! EDHO 4. sezon yayın tarihi belli oldu

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon fragmanı! EDHO 4. sezon yayın tarihi belli oldu

Ufak Tefek Cinayetler'in yeni sezonundan çarpıcı afiş!

Ufak Tefek Cinayetler'in yeni sezonundan çarpıcı afiş!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Reyting sonuçları 21 Eylül: İstanbullu Gelin, Arka Sokaklar Gülperi, 4N1K İlk aşk reyting oranları!

Reyting sonuçları 21 Eylül: İstanbullu Gelin, Arka Sokaklar Gülperi, 4N1K İlk aşk reyting oranları!

Diriliş Ertuğrul ne zaman başlıyor? Diriliş Ertuğrul 5. sezondan yeni haberler!

Diriliş Ertuğrul ne zaman başlıyor? Diriliş Ertuğrul 5. sezondan yeni haberler!

Begüm Kütük kimdir? Begüm Kütük kaç yaşındadır ve kiminle evlidir?

Begüm Kütük kimdir? Begüm Kütük kaç yaşındadır ve kiminle evlidir?

4N1K İlk Aşk 11. son bölüm izle: Jülide, Yaprak'a gerçeği söyleyecek mi? (Yeni bölüm fragmanı)

4N1K İlk Aşk 11. son bölüm izle: Jülide, Yaprak'a gerçeği söyleyecek mi? (Yeni bölüm fragmanı)

Gülperi 2. son bölüm izle: Yakup'un şok eden teklifi! (Gülperi 3. yeni bölüm fragmanı)

Gülperi 2. son bölüm izle: Yakup'un şok eden teklifi! (Gülperi 3. yeni bölüm fragmanı)

İstanbullu Gelin geleceğin Türkiyesi'ne götürdü! İstanbullu Gelin'de şaşırtan fütüristik sahneler

İstanbullu Gelin geleceğin Türkiyesi'ne götürdü! İstanbullu Gelin'de şaşırtan fütüristik sahneler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.