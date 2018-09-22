Gülperi dizisine damga vuran dayak sahnesi!

Gülperi dizisine yeni bölümüne dayak sahnesi damgasını vurdu. Çekimleri Gaziantep’te yapılan ve Gaziantepli köklü bir aile olan Taşkıranların gelinlerine yaptıkları eziyeti anlatan dizi ilk bölümü ile hem övgü hem de tepki almıştı. Gülperi’nin 2. bölümünde ise Nurgül Yeşilçay’ın canlandırdığı Gülperi karakteri çarşının ortasında hastanelik edilene kadar dayak yiyor. Gülperi’nin kızı Bedriye eski kayınpederi Yakup Ağa tarafından kaçırılıp reşit olmadan evliliğe zorlanıyor. Sebebi ise sadece eski gelinleri Gülperi’ye duyulan öfke.

YAKUP AĞA’DAN ŞOK TEKLİF

Dün akşam yayınlanan Gülperi dizisinde bir şok da son sahnelerde geldi. Gülperi 2. bölümde; dayak yiyen Gülperi hastaneden çıkar ve soluğu Yakup Ağa’nın yanında alır. Kızını kendisine teslim etmesini ister. Yakup Ağa’dan Gülperi’ye herkesi şoke eden bir teklif gelir. Kayıp oğlu ile evlenen Gülperi’ye tutkun olan oğlu Ejder’le evlenmesini ve yeniden gelini olmasını ister. Bu arada Ali Bedriye ile ilgili kirli emellerini gerçekleştirmek için bir oyun oynar…