MAGAZİN

Gülperi Kadir'e aşkını böyle ilan ediyor! Gülperi 28. yeni bölüm 3. fragmanı izle!

DİZİ HABERLERİ  | 11.04.2019 22:18 | Son Güncelleme

Gülperi dizisinin 28. yeni bölümünden 3. fragman yayınlandı. Timuçin Esen ve Nurgül Yeşilçay'ın başrollerde oynadığı Gülperi'nin yeni bölüm fragmanında, Gülperi Kadir'e aşkını haykırıyor. Şeyma Kadir’den, Eyüp’se Gülperi’den vazgeçmiyor. Sürpriz bir isim Yakup Ağa’nın yerini söylerken Artemis, Eyüp tarafından rehin alınıyor. Ancak Gülperi ve Kadir'in mutluluğu Hasan'ın tutuklanmasıyla bozuluyor. İşte Gülperi dizisi 28. bölümden yeni fragman.

Yapımını Tims&B’nin yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın üstlendiği, Show TV’nin iddialı dizisi “Gülperi”nin merakla beklenen 28. bölüm üçüncü tanıtımı yayınlandı. Yönetmenliğini Şenol Sönmez'in üstlendiği Gülperi, yeni bölümüyle Cuma akşamı saat 20.00’de Show TV’de!

HASAN TUTUKLANIYOR!

Gülperi’nin Kadir’e aşkını haykırdığı tanıtımda Ş Kadir ve Hasan her yerde onu ararken, Artemis’in Eyüp’ün elinden kurtulup kurtulamayacağı merakla bekleniyor. Kadir, Gülperi ve çocukların yeniden bir araya geldiği mutlu anlar, Hasan’ın tutuklanmasıyla bozuluyor.

GÜLPERİ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Gülperi’nin 12 Nisan Cuma akşamı ekrana gelecek 28. bölümünde Gülperi, Eyüp’ün tehdidiyle oğlunu kurtarmak için kendi hayatını feda eder ve Taşkınların konağına geri döner. Eyüp’ün niyeti onu yeniden konağın hanımı yapmaktır. Bu fikir Kader ve Fatma’nın hiç hoşuna gitmeyecektir. Kadir ailecek geçirdikleri mutlu gecenin ardından Gülperi’nin gitmesine anlam veremez. Onun kaçırıldığını düşünerek polisle kapısına dayanır. Ama Gülperi onun çağrısına cevap vermez. Kadir, Gülperi’yi Can’a emanet eder, reddedilmeyi kaldıramaz perişan olur. Hasan ve Bedriye Artemis’in okulunda yeni eğitim hayatlarına başlarlar. Ancak Hasan için işler hiç de kolay olmayacaktır.

Artemis’le arası yanlışlıkla da olsa Kadir’i vurduğu için limoni olan Hasan değişmeye söz verir. Fakat Artemis’in eski sevgilisi Doruk daha ilk günden onun başını belaya sokmayı başaracaktır. Selen ve Bedriye’nin arkadaşlıkları gitgide ilerlerken Bedriye’nin aklı bir yandan da doktor Mehmet’tedir. Onu görebilmek için türlü tezgâhlar kurar. Mehmet’in çalıştığı hastaneye kadar gider. Mehmet’le yaşayacakları olay Bedriye’nin ona karşı hislerini daha da kuvvetlendirir. Fatma Gülperi’ye konaktaki hayatı zehir ederken ayarı kaçırır. Kader bir yandan Gülperi’nin çektiklerinin fazla bulurken bir yandan da Yakup’un ortadan kayboluşunun Eyüp’le ilgili olabileceğini düşünüyordur. Gülperi’nin konağa döndüğü haberini alan Şeyma konağı ziyaret eder. Gülperi’nin haline gülmek niyetindeyken kadınlar kendilerini hastanede bulurlar. Gülperi’nin durumu hiç iyi değildir. Fidan Gülperi’nin başından gelenlerden ötürü rahatsızdır ve bunu Serdar’la paylaşır. Kadir perişan olmuş, önemli davaları umursamaz haldeyken sonunda Gülperi’nin konağa gelmesinin sebebini öğrenir. Hasan da bir yandan Eyüp’ün olabileceği yerlerle ilgili araştırma yapar. Serdar’ın da sürpriz hareketiyle Hasan ve Kadir Eyüp’ü kıstırır. Onları takip eden Artemis ise Eyüp ve Şeyma ortaklığıyla ilgili şoke edici bir bilgiye ulaşır. Kadir ve Hasan her şeyi yola sokacaklar gibi gözükürken gelişmeler tüm aileyi mahvedecek, Gülperi’nin baştan beri korktuğu şey başına gelecektir.

GÜLPERİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Gülperi’nin geçtiğimiz Cuma akşamı ekrana gelen 27. bölümünde Hasan’ın silahından çıkan kurşunla yaralanan Kadir, hastanede ölüm kalım mücadelesi vermeye başladı. Gülperi bir yandan sevdiği adamın hayatıyla ilgili endişelenirken bir yandan da oğlunun hapse düşmesini önlemeye çalıştı. Gülperi, Hasan’ı korumak için Yakup’a emanet etmek zorunda kaldı. Hasan annesinin sevdiği adamı, sevdiği kızın babasını vurduğu için kendisini affetmedi ve konaktan kaçıp gerçekleri itiraf etmek istedi. Şeyma ise Gülperi’nin polise verdiği ifadeden ve Hasan’ın ortada olmamasından şüphelenip işin peşine düştü; Hasan’ın Eyüp’ü vurduğunu öğrendi.

Eline Gülperi’nin aleyhine kullanabileceği büyük bir koz geçti. Artemis babasının vurulmasıyla perişan olurken, Hasan’ın konaktan kaçtığını ve her şeyi polise anlatacağını öğrenen Gülperi ve Kadir, Hasan’ı son anda engellemeyi başardı. Eyüp ise babası Yakup’u kaçırarak bir kulübeye kilitledi. Gülperi, uzun zaman sonra çocuklarıyla ve sevdiği adamla bir arada gerçek bir aile olmayı başardıkları mutlu bir akşam yaşadı. Şeyma, Eyüp’ün eline Hasan’ın Kadir’i vurduğunu itiraf ettiği görüntüleri verdi. Gülperi’yi görüntüleri polise vermekle tehdit eden Eyüp de onu zorla yanına çağırdı. Gülperi, karakola koşarken Eyüp görüntüleri vermek için harekete geçti. Peki Gülperi, Eyüp’ü engelleyebilecek miydi?


Dünya bu kadını konuşuyor: 'Pişman değilim' Rekorlar kitabına girebilmek için...Dünya bu kadını konuşuyor: 'Pişman değilim' Rekorlar kitabına girebilmek için...
Kadın'da Bahar ve Arif'in duygusal kavuşması!Kadın'da Bahar ve Arif'in duygusal kavuşması!
İddialı diziye erken final şoku!İddialı diziye erken final şoku!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
gülperi dizisi Gülperi Gülperi 28. Bölüm 2. Fragman gülperi 28. yeni bölüm fragmanı izle Gülperi 28. Bölüm 3. Fragman izle

En Çok Okunan Haberler

Türkiye’den skandal karara tepkiler yağıyor

Türkiye’den skandal karara tepkiler yağıyor

ABD'den kritik S-400 ve Türkiye açıklaması!

ABD'den kritik S-400 ve Türkiye açıklaması!

Canlı yayında dikkat çeken sözler: Benim derdim değil

Canlı yayında dikkat çeken sözler: Benim derdim değil

İşte YSK'nın KHK kararının gerekçesi...

İşte YSK'nın KHK kararının gerekçesi...

Ronaldo, Juventus’a yetmedi!

Ronaldo, Juventus’a yetmedi!

Acı haber gece yarısı geldi!

Acı haber gece yarısı geldi!

İlginizi Çekebilir

Sadece 2 gün geçerli Amazon Bahar Fırsatlarını kaçırmayın!

Sadece 2 gün geçerli Amazon Bahar Fırsatlarını kaçırmayın!

Kardeş Çocukları banyoda seks sahnesi olay oldu! İzleyici çıldırdı

Kardeş Çocukları banyoda seks sahnesi olay oldu! İzleyici çıldırdı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Çukur'un Cumali'si yeni oyuncuyu paylaştı

Çukur'un Cumali'si yeni oyuncuyu paylaştı

Avlu dizisinde flaş ayrılık!

Avlu dizisinde flaş ayrılık!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kadın'da Bahar ve Arif'in duygusal kavuşma sahnesi! Kadın dizisi 58. yeni bölüm fragmanı izle!

Kadın'da Bahar ve Arif'in duygusal kavuşması!

Nöbet dizisi bitiyor mu? Nöbet final bölümü ne zaman?

İddialı diziye erken final şoku!

Çukur dizisinin kadrosuna katılacak isimler belli oldu! İşte Çukur’a transfer olacak oyuncular

Çukur'a katıldı! Bölüm başına bakın kaç lira alacak

Çukur'un Mahsun'u Berkay Ateş'ten veda paylaşımları! 'Çukur'un gülen gözleri'

'Çukur'un gülen gözleri'

Bizim Hikaye'de Elibol ailesi milyoner oluyor! Bizim Hikaye 65. yeni bölüm 2. fragmanı izle!

Bizim Hikaye'de Elibol ailesi milyoner oluyor!

Diriliş Ertuğrul'da İlbilge Hatun ve Bamsı öldü mü? Diriliş Ertuğrul 143. yeni bölüm fragmanı izle!

Diriliş Ertuğrul'a veda mı ediyorlar?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.