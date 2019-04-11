Gülperi Kadir'e aşkını böyle ilan ediyor! Gülperi 28. yeni bölüm 3. fragmanı izle!

Gülperi’nin 12 Nisan Cuma akşamı ekrana gelecek 28. bölümünde Gülperi, Eyüp’ün tehdidiyle oğlunu kurtarmak için kendi hayatını feda eder ve Taşkınların konağına geri döner. Eyüp’ün niyeti onu yeniden konağın hanımı yapmaktır. Bu fikir Kader ve Fatma’nın hiç hoşuna gitmeyecektir. Kadir ailecek geçirdikleri mutlu gecenin ardından Gülperi’nin gitmesine anlam veremez. Onun kaçırıldığını düşünerek polisle kapısına dayanır. Ama Gülperi onun çağrısına cevap vermez. Kadir, Gülperi’yi Can’a emanet eder, reddedilmeyi kaldıramaz perişan olur. Hasan ve Bedriye Artemis’in okulunda yeni eğitim hayatlarına başlarlar. Ancak Hasan için işler hiç de kolay olmayacaktır.

Gülperi’nin Kadir’e aşkını haykırdığı tanıtımda Ş Kadir ve Hasan her yerde onu ararken, Artemis’in Eyüp’ün elinden kurtulup kurtulamayacağı merakla bekleniyor. Kadir, Gülperi ve çocukların yeniden bir araya geldiği mutlu anlar, Hasan’ın tutuklanmasıyla bozuluyor.

Artemis’le arası yanlışlıkla da olsa Kadir’i vurduğu için limoni olan Hasan değişmeye söz verir. Fakat Artemis’in eski sevgilisi Doruk daha ilk günden onun başını belaya sokmayı başaracaktır. Selen ve Bedriye’nin arkadaşlıkları gitgide ilerlerken Bedriye’nin aklı bir yandan da doktor Mehmet’tedir. Onu görebilmek için türlü tezgâhlar kurar. Mehmet’in çalıştığı hastaneye kadar gider. Mehmet’le yaşayacakları olay Bedriye’nin ona karşı hislerini daha da kuvvetlendirir. Fatma Gülperi’ye konaktaki hayatı zehir ederken ayarı kaçırır. Kader bir yandan Gülperi’nin çektiklerinin fazla bulurken bir yandan da Yakup’un ortadan kayboluşunun Eyüp’le ilgili olabileceğini düşünüyordur. Gülperi’nin konağa döndüğü haberini alan Şeyma konağı ziyaret eder. Gülperi’nin haline gülmek niyetindeyken kadınlar kendilerini hastanede bulurlar. Gülperi’nin durumu hiç iyi değildir. Fidan Gülperi’nin başından gelenlerden ötürü rahatsızdır ve bunu Serdar’la paylaşır. Kadir perişan olmuş, önemli davaları umursamaz haldeyken sonunda Gülperi’nin konağa gelmesinin sebebini öğrenir. Hasan da bir yandan Eyüp’ün olabileceği yerlerle ilgili araştırma yapar. Serdar’ın da sürpriz hareketiyle Hasan ve Kadir Eyüp’ü kıstırır. Onları takip eden Artemis ise Eyüp ve Şeyma ortaklığıyla ilgili şoke edici bir bilgiye ulaşır. Kadir ve Hasan her şeyi yola sokacaklar gibi gözükürken gelişmeler tüm aileyi mahvedecek, Gülperi’nin baştan beri korktuğu şey başına gelecektir.

GÜLPERİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Gülperi’nin geçtiğimiz Cuma akşamı ekrana gelen 27. bölümünde Hasan’ın silahından çıkan kurşunla yaralanan Kadir, hastanede ölüm kalım mücadelesi vermeye başladı. Gülperi bir yandan sevdiği adamın hayatıyla ilgili endişelenirken bir yandan da oğlunun hapse düşmesini önlemeye çalıştı. Gülperi, Hasan’ı korumak için Yakup’a emanet etmek zorunda kaldı. Hasan annesinin sevdiği adamı, sevdiği kızın babasını vurduğu için kendisini affetmedi ve konaktan kaçıp gerçekleri itiraf etmek istedi. Şeyma ise Gülperi’nin polise verdiği ifadeden ve Hasan’ın ortada olmamasından şüphelenip işin peşine düştü; Hasan’ın Eyüp’ü vurduğunu öğrendi.

Eline Gülperi’nin aleyhine kullanabileceği büyük bir koz geçti. Artemis babasının vurulmasıyla perişan olurken, Hasan’ın konaktan kaçtığını ve her şeyi polise anlatacağını öğrenen Gülperi ve Kadir, Hasan’ı son anda engellemeyi başardı. Eyüp ise babası Yakup’u kaçırarak bir kulübeye kilitledi. Gülperi, uzun zaman sonra çocuklarıyla ve sevdiği adamla bir arada gerçek bir aile olmayı başardıkları mutlu bir akşam yaşadı. Şeyma, Eyüp’ün eline Hasan’ın Kadir’i vurduğunu itiraf ettiği görüntüleri verdi. Gülperi’yi görüntüleri polise vermekle tehdit eden Eyüp de onu zorla yanına çağırdı. Gülperi, karakola koşarken Eyüp görüntüleri vermek için harekete geçti. Peki Gülperi, Eyüp’ü engelleyebilecek miydi?



