Gülperi'nin ilk bölümü gündemden düşmüyor!

Nurgül Yeşilçay, Tarık Pabuçcuoğlu ve Timuçin Esen'in başrollerini paylaştığı Gülperi dizisi, geçen Cuma günü Show TV ekranlarında hayranları ile buluştu.

Dizinin ilk bölümündeki tecavüze sahnesi gündem oldu. Bu sahneye Gaziantep halkından tepkiler gecikmedi. Sosyal medyaya da yansıyan tepkilerde, yetkililer göreve davet edildi.

Milliyet Cedde yazarlarından Sina Koloğlu da durumu köşesine taşıdı ve artık Adana ile Gaziantep'in kötü şekilde resmedilmesinden rahatsızlık duyduğunu yazdı.

Sina Koloğlu'nun yazısı şöyle:

''Yurt dışında iş yapar! İnanın ben de bıktım… Bu ağalık işlerinden, Adana ve Gaziantep'in bu şekilde gösterilmesinden, kötü şiveli diyaloglardan (özellikle Gülperi) Peki, bitti mi bütün bunlar? Seçimlerde bir bakıyoruz 'Urfa'nın aşiretleri' karşımıza çıkmıyor mu?

Kadına şiddet, baskı her gün haber bültenlerinde değil mi?

Gülperi’ler yok mu, o diyaloglar yok mu? Haa 'Veriliş hali, sunuş şekli Total kitlemizin beğeni düzeyine inince, sorunlar başlıyor' diyecek olursanız, doğrudur. Bu arada altını çizelim, bu bizim 'ağalık hallerimiz' yurt dışında tutuyor. 'Otantik olmak', her daim bize biçilen bir rol olarak sinema ve dizilerde devam ediyor, ne kadar 'Biz böyle değiliz' desek de…

Bu bir saptamadır, ben de hiç haz etmiyorum bu durumdan yine belirteyim.''

