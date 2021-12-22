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Gülşah Saraçoğlu: Yeni yıla Eyüp Sultan'da giriyorum. Esra Erol ile...

22.12.2021 13:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu yeni yıla Eyüp Sultan'da girdiğini söyledi. Gülşah Saraçoğlu açıklamasında "Esra Erol ile de çok karşılaşmışızdır orada" dedi.

Gülşah Saraçoğlu: Yeni yıla Eyüp Sultan'da giriyorum. Esra Erol ile...

Bülent Ersoy, Seda Sayan, Demet Akalın ve Deniz Seki başta olmak üzere çok sayıda ünlü ismin modacısı olan Gülşah Saraçoğlu son dönemde kürklü paylaşımlarıyla tepki çekiyordu.

Gökhan Göz tarafından aldatılan ve bir küs bir barışık ilişkisini noktalayan Saraçoğlu son açıklamasıyla dikkat çekti. Ebru Şancı'nın konuğu olan Gülşah Saraçoğlu yeni yıl planını açıkladı.

Gülşah Saraçoğlu açıklamasında "Yeni yıla tam 12'de Eyüp Sultan'da giriyorum. Hatta çok sevdiğim Esra Erol ile de çok karşılaşmışızdır orada aşkım o benim. Bu yıl da buradayım bir şey yapmak istemiyorum" dedi.

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Esra Erol Gülşah Saraçoğlu
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