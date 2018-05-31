MAGAZİN

Gülse Birsel Jet Sosyete'nin final tarihini açıkladı

MAGAZİN HABERLERİ  | 31.05.2018 14:17 | Son Güncelleme

Star TV ekranlarında yayınlanan Jet Sosyete'nin final tarihi belli oldu.

Gülse Birsel Jet Sosyete'nin final tarihini açıkladı

Jet Sosyete'nin senaristi ve oyuncusu Gülse Birsel, Instagram hesabından dizinin sezon finali tarihini açıkladı.

Birsel, dizi ekibi ile paylaştığı fotoğrafa, "Bu hafta çok acaip bir bölüm geliyor! Çekerken kah güldük kah yorgunluktan öldük, ama bomba oldu. Enis Arıkan yemek yarışması sahnesinde “insanı insana insanla anlatmak” yerine “oturduğu yerden, oturduğu yerle ocağı açıp ‘oturduğu yeri’ yakan” ilk oyuncu olarak tarihe geçti. Çekim hatalarında ilgiyle izleyeceksiniz. Anlatılmaz yaşanır! 294 bölüm sitcom çektim, böylesini görmedim!

(Merak edenler için de, bu sezon finalinden bir önceki bölüm, sezon finalimiz 10 Haziran gecesi. E yaz geldi efenim.)" notunu düştü.

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Anahtar Kelimeler:
Gülse Birsel jet sosyete

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