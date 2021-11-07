Gülşen Bubikoğlu havuzun başından paylaştı

Yeşilçam'ın kadın oyuncuları deyince akla ilk gelen isimlerden biri olan Gülşen Bubikoğlu, güzelliğiyle bir döneme damga vurmuştu. Yapılan anketlerde hep birinci seçilen Bubikoğlu, güzelliğiyle adından söz ettirmeye devam ediyor.

Yıllar önce setlere veda eden Bubikoğlu, hayranlarıyla iletişimini sosyal medya hesabı üzerinden kuruyor. 66 yaşındaki oyuncu, artık tüm zamanını ailesine ve kendisine ayırmayı tercih ediyor.

Instagram hesabı aktif olarak kullanan Gülşen Bubikoğlu, yeni pozlarını hayranlarının beğenisine sundu. Ünlü oyuncu havuz başında poz vererek güneşin keyfini çıkardı.

Bubikoğlu paylaşımına "Son güneşli günlerin tadını çıkarmak/Pastırma yazı" yorumunda bulundu.



Yıllara meydan okuyan oyuncu "Ve biraz dinlenme D vitamini eşliğinde" notuyla ikinci pozunu da yayınlayınca kısa sürede beğeni topladı.



