Gülşen, Demet Akalın'ın rekorunu kıramadı!

Başarılı şarkıcı Gülşen, geçtiğimiz hafta İstanbul Kartal'da konser verdi. Gülşen'in şarkı performanslarının yanı sıra giydiği çizmeleri olay yarattı.

20 bin TL'lik çizmesiyle sahneye çıkan Gülşen, Demet Akalın'ın pahalı çizme giyme rekorunu kıramadı.

ÇİZMELERİ OLAY OLDU

Gülşen, geçen hafta sonu Kartal'da bir mekanda sahne aldı. Ünlü şarkıcı sahneye Balengiaca marka parlak ve uzun çizmelerle çıktı. Gülşen'in giydiği çizmelerin fiyatı tam 20 bin liraydı.

DEMET AKALIN'IN REKORUNU KIRAMADI

Demet Akalın, 2017 yılında Yves Saint Laurent marka çizme giymişti. Parıltılı çizmenin fiyatı ise 35 bin liraydı.

