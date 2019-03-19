MAGAZİN

Gülşen, Demet Akalın'ın rekorunu kıramadı!

MAGAZİN HABERLERİ  | 19.03.2019 09:27 | Son Güncelleme

Başarılı şarkıcı Gülşen, geçtiğimiz hafta İstanbul Kartal'da konser verdi. Gülşen'in şarkı performanslarının yanı sıra giydiği çizmeleri olay yarattı. 20 bin TL'lik çizmesiyle sahneye çıkan Gülşen, Demet Akalın'ın pahalı çizme giyme rekorunu kıramadı.

Gülşen, Demet Akalın'ın rekorunu kıramadı!

Başarılı şarkıcı Gülşen, geçtiğimiz hafta İstanbul Kartal'da konser verdi. Gülşen'in şarkı performanslarının yanı sıra giydiği çizmeleri olay yarattı.

20 bin TL'lik çizmesiyle sahneye çıkan Gülşen, Demet Akalın'ın pahalı çizme giyme rekorunu kıramadı.

gulsen-luks-cizmesiyle-demet-akalin-in-rekorunu-11851664_7619_m

ÇİZMELERİ OLAY OLDU

Gülşen, geçen hafta sonu Kartal'da bir mekanda sahne aldı. Ünlü şarkıcı sahneye Balengiaca marka parlak ve uzun çizmelerle çıktı. Gülşen'in giydiği çizmelerin fiyatı tam 20 bin liraydı.

gulsen-luks-cizmesiyle-demet-akalin-in-rekorunu-11851664_206_m

DEMET AKALIN'IN REKORUNU KIRAMADI

Demet Akalın, 2017 yılında Yves Saint Laurent marka çizme giymişti. Parıltılı çizmenin fiyatı ise 35 bin liraydı.

Rüzgarın yönünü tahmin edemeyince kendisine gaz sıkan polislerRüzgarın yönünü tahmin edemeyince kendisine gaz sıkan polisler
Eser Yenenler’in sevgilisiyle tiyatro keyfiEser Yenenler’in sevgilisiyle tiyatro keyfi
Jet Sosyete'nin Melike'si Aslı Bekiroğlu, yeni imajıyla şaşırttı!Jet Sosyete'nin Melike'si Aslı Bekiroğlu, yeni imajıyla şaşırttı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
gülşen demet akalın çizme fiyat

En Çok Okunan Haberler

Soylu'nun açıklaması CHP'yi karıştırdı! İstifalar peş peşe geldi

Soylu'nun açıklaması CHP'yi karıştırdı! İstifalar peş peşe geldi

ABD'den kritik Suriye ve Türkiye açıklaması!

ABD'den kritik Suriye ve Türkiye açıklaması!

Hollanda'daki saldırganın eski sevgilisinden şoke eden sözler!

Hollanda'daki saldırganın eski sevgilisinden şoke eden sözler!

Emniyet Müdürlüğü önünde silah sesleri!

Emniyet Müdürlüğü önünde silah sesleri!

Jet Sosyete'nin Melike'si Aslı Bekiroğlu, yeni imajıyla şaşırttı!

Jet Sosyete'nin Melike'si Aslı Bekiroğlu, yeni imajıyla şaşırttı!

Araç sahiplerine kötü haber! Akaryakıta büyük zam

Araç sahiplerine kötü haber! Akaryakıta büyük zam

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Cesur tatil! Eksi 27 derecede kaza

Cesur tatil! Eksi 27 derecede kaza

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Sen misin o hareketi yapan! Flaş karar

Sen misin o hareketi yapan! Flaş karar

Ünlü isimden sert sözler: Poposunu paparazzilere sunan...

Ünlü isimden sert sözler: Poposunu paparazzilere sunan...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkücü Ceylan ve kızının zaman içindeki değişimi şaşırttı! Bir de şimdi görün

Türkücü Ceylan ve kızının zaman içindeki değişimi şaşırttı! Bir de şimdi görün

Eser Yenenler’in sevgilisiyle tiyatro keyfi

Eser Yenenler’in sevgilisiyle tiyatro keyfi

Jet Sosyete'nin Melike'si Aslı Bekiroğlu, yeni imajıyla şaşırttı!

Jet Sosyete'nin Melike'si Aslı Bekiroğlu, yeni imajıyla şaşırttı!

Cem Yılmaz yeni stand up gösterisini İstanbul'da sergiledi

Cem Yılmaz ilk gösterisini sergiledi!

Gupse Özay'dan samimi itiraflar!

Gupse Özay'dan samimi itiraflar!

Hazal Kaya ve Burak Deniz küs mü? Fotoğraflı yanıt

Aralarında kriz olduğu söyleniyordu! Burak paylaştı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.