Gülşen'den Ekrem İmamoğlu paylaşımı! "Hepimizin ortak isteği ülkemizde sevgi-saygı..."

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Erzurum mitinginde taşlı saldırı herkesi şoke etti. Yaşanan saldırı sonrası yaşlı vatandaşlar ve çocuklar da yaralandı.

Zeynep Bastık, Cem Yılmaz Ve Tarkan gibi isimlerden sonra Gülşen'den de destek mesajı geldi.

Geçtiğimiz günlerde 10 ay hapis cezası alan Gülşen bir paylaşım yaparak şunları yazdı:

"Sayın Ekrem İmamoğlu'na ve Erzurumlu vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Hepimizin ortak isteği ülkemizde sevgi-saygı, birlik ve beraberlik içinde huzurla yaşamak. Tersi kabul edilemez."