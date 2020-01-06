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  4. Gülşen derin yırtmaçlı sahne kıyafetiyle dikkat çekti

Gülşen derin yırtmaçlı sahne kıyafetiyle dikkat çekti

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.01.2020 22:27 | Son Güncelleme

Ünlü şarkıcı Gülşen, 2020 yılının ilk konserini İstanbul'da verdi. Sahnede derin yırtmaçlı beyaz bir kıyafet tercih eden Gülşen, konser fotoğraflarını ise Instagram'dan paylaştı.

Gülşen derin yırtmaçlı sahne kıyafetiyle dikkat çekti

Pop yıldızı Gülşen, yeni yılın ilk konserinde hayranlarıyla buluştu.

Hafta sonu İstanbul'da bir eğlence merkezinde konser veren Gülşen, sahne programında giydiği derin yırtmaçlı elbiseyle dikkat çekti.

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Gülşen, fiziği ve stiliyle de yine göz kamaştırdı.

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Gülşen, konserinden kareleri sosyal medya hesabından paylaştı.
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Derin yırtmaçlı elbisesiyle dikkat çeken Gülşen'in paylaşımına on binlerce beğeni ve yorum geldi. Enis Arıkan, Özge Ulusoy, Metin Arolat gibi ünlü isimler de emojilerle yorum yaptı.
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