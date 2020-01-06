Gülşen derin yırtmaçlı sahne kıyafetiyle dikkat çekti

Pop yıldızı Gülşen, yeni yılın ilk konserinde hayranlarıyla buluştu.

Hafta sonu İstanbul'da bir eğlence merkezinde konser veren Gülşen, sahne programında giydiği derin yırtmaçlı elbiseyle dikkat çekti.



Gülşen, fiziği ve stiliyle de yine göz kamaştırdı.



Gülşen, konserinden kareleri sosyal medya hesabından paylaştı.



Derin yırtmaçlı elbisesiyle dikkat çeken Gülşen'in paylaşımına on binlerce beğeni ve yorum geldi. Enis Arıkan, Özge Ulusoy, Metin Arolat gibi ünlü isimler de emojilerle yorum yaptı.





