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Gülşen'in eski videosu tekrar gündem oldu! Sunucuyu herkesin içinde rezil etti

26.08.2022 15:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üç ay önce bir konserinde imam hatipliler hakkındaki sözleriyle gündeme gelen, önce gözaltına alınan daha sonra tutuklanan şarkıcı Gülşen'in eski bir konser videosu gündem oldu. Sunucunun 'Çorabını çek başkan geliyor' sözlerine sinirlenen Gülşen'in tepkisi sosyal medyada gündem oldu.

Gülşen'in İmam Hatipliler ile ilgili sözleri sebebiyle tutuklanması, Türkiye'nin gündeminde. Ünlü şarkıcı Gülşen, 'halkı kin ve düşmanlığa' tahrik suçundan tutuklanarak dün akşam cezaevine gönderildi.

Pek çok isim Gülşen'in tutuklanmasına tepki gösteren paylaşımlarla ünlü isme destek oldu.

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"ÇORABINI ÇEK..."

Türkiye gündeminden düşmeyen Gülşen'in 2018 yılında memleketi Ordu'da sahne almıştı. Gülşen'in sahne kıyafetinin bir parçası olan çorap çizmesi gösterinin sonuna doğru aşağıya indi. Belediye başkanın sahneye çiçek vermesi için anaons eden sunucu Gülşen'e "Çorabını çek başkan sahneye çıkıyor" diye uyarıda bulununca Gülşen, çileden çıktı.

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Gülşen'de sunucuya tepki olarak "Pardon siz ne dediniz bir daha sesli bir şekilde tekrarlar mısınız? Şu anda şaka yapacak kadar bir samimiyet hissetmiyorum" diyerek çıkıştı. Gülşen belediye başkanına "Bana çorabını çek diyen şuursuz sunucuları buraya çıkartmayacağınıza inanıyorum böyle sunucular yakışmıyor Ordu'ya" dedi.

Gülşen'in tepkisi, sosyal medyada yeniden gündem oldu.

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