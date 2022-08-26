Gülşen'in eski videosu tekrar gündem oldu! Sunucuyu herkesin içinde rezil etti

Gülşen'in İmam Hatipliler ile ilgili sözleri sebebiyle tutuklanması, Türkiye'nin gündeminde. Ünlü şarkıcı Gülşen, 'halkı kin ve düşmanlığa' tahrik suçundan tutuklanarak dün akşam cezaevine gönderildi.

Pek çok isim Gülşen'in tutuklanmasına tepki gösteren paylaşımlarla ünlü isme destek oldu.

"ÇORABINI ÇEK..."

Türkiye gündeminden düşmeyen Gülşen'in 2018 yılında memleketi Ordu'da sahne almıştı. Gülşen'in sahne kıyafetinin bir parçası olan çorap çizmesi gösterinin sonuna doğru aşağıya indi. Belediye başkanın sahneye çiçek vermesi için anaons eden sunucu Gülşen'e "Çorabını çek başkan sahneye çıkıyor" diye uyarıda bulununca Gülşen, çileden çıktı.

Gülşen'de sunucuya tepki olarak "Pardon siz ne dediniz bir daha sesli bir şekilde tekrarlar mısınız? Şu anda şaka yapacak kadar bir samimiyet hissetmiyorum" diyerek çıkıştı. Gülşen belediye başkanına "Bana çorabını çek diyen şuursuz sunucuları buraya çıkartmayacağınıza inanıyorum böyle sunucular yakışmıyor Ordu'ya" dedi.

Gülşen'in tepkisi, sosyal medyada yeniden gündem oldu.

