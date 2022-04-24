Gülşen konserde görevlinin omzuna çıktı! Yine olay oldu

Hem sahne kıyafetleri hem de danslarıyla adından söz ettiren Gülşen İzmir'de verdiği konserle yine adından söz ettirdi. İzmir'de sahneye çıkan ünlü şarkıcı, güvenlik görevlisinin omzuna oturdu.

Kot ve büstiyer tarzıyla beğeni toplayan Gülşen güvenlik görevlisinin omuzlarında seyircilerin arasında dolaşarak şarkı söyledi. O anlar ise şarkıcıyı dinlemeye gelenler tarafından kameralara kaydedildi.

Gülşen'in paylaşımı sosyal medyayı yine ikiye böldü. Bir kısım Gülşen'in hareketini gereksiz bulurken bir kısım ise bu harekette sorun göremedi.



