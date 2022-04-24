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Gülşen konserde görevlinin omzuna çıktı! Yine olay oldu

24.04.2022 07:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kıyafetleriyle ve sahnedeki danslarıyla adından söz ettiren Gülşen İzmir konserinde yine ezber bozdu. Gülşen konserde şarkısını seslendirirken görevlinin omzuna oturdu ve öyle şarkı söyleyip dolaştı. O anlar sosyal medyaya damga vurdu.

Gülşen konserde görevlinin omzuna çıktı! Yine olay oldu

Hem sahne kıyafetleri hem de danslarıyla adından söz ettiren Gülşen İzmir'de verdiği konserle yine adından söz ettirdi. İzmir'de sahneye çıkan ünlü şarkıcı, güvenlik görevlisinin omzuna oturdu.

Kot ve büstiyer tarzıyla beğeni toplayan Gülşen güvenlik görevlisinin omuzlarında seyircilerin arasında dolaşarak şarkı söyledi. O anlar ise şarkıcıyı dinlemeye gelenler tarafından kameralara kaydedildi.

Gülşen'in paylaşımı sosyal medyayı yine ikiye böldü. Bir kısım Gülşen'in hareketini gereksiz bulurken bir kısım ise bu harekette sorun göremedi.

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