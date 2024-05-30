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Özgür Özel 'başkaldırı' demişti! Adalet Bakanı'ndan açıklama geldi: Arabası ve silahıyla gündem olan hakim için harekete geçildi

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
30.05.2024 12:39
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İzmir Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Oktay Tabur'un arabası ve silah koleksiyonu gündem olmuştu. CHP lideri Özgür Özel tartışma yaratan kare için 'başkaldırı' derken Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan söz konusu hakim için açıklama geldi.

Özgür Özel 'başkaldırı' demişti! Adalet Bakanı'ndan açıklama geldi: Arabası ve silahıyla gündem olan hakim için harekete geçildi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 'İzmir Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı hakkında kamuoyuna yansıyan görüntüler ve iddialarla ilgili olarak Hakimler ve Savcılar Kurulunca inceleme ve soruşturma başlatılmıştır.' dedi. Bakan Tunç ayrıca İzmir Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı'nın yetkisinin sonlandırıldığını bildirdi. CHP lideri Özgür Özel hakim için, "Bu görüntü demokrasi meselesi değildir; bu bir başkaldırı meselesidir. Orada başkaldıranlardan, onun başını kaldıranlardan cesaret alan kifayetsiz muhteristir." ifadelerini kullanmıştı.

OKT

İzmir Adliyesi’nde hakim olan Oktay Tabur’un, lüks marka araç kullanması ve adliyenin dinlenme odasında silahlarını sergilemesi sosyal medyada büyük tepki çekti. Ses getiren olay siyasetçilerin de gündemine oturdu. CHP lideri Özgür Özel'den söz konusu hakim için tepki geldi.

Özel, konuyla ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:

-Türkiye'de elbette tüm yargı mensuplarını töhmet altında bırakmak istemeyiz. Ama Türkiye'de seyyar giyotinler var. Birilerinin talimatı ile mahkeme mahkeme gezdirilen ve adaleti katleden giyotinler var.

-Rahip Brunson için Sayın Erdoğan, 'Bu can bu bedende durdukça o buradan gidemez' dediğinde ya da Amerika'ya seslenerek 'Ver papazı, al papazı' diyerek hepimizin de anladığı şekilde Fethullah Gülen'in vermezseniz Brunson'ı vermeyiz dedikten sonra Amerikan Başkanı'nın bir telefonuyla, rahip Brunson özel jetle kendisini Oval Ofis'te buldu.

-Türkiye'de kimin hapse gireceğine bizim dünya liderimizi, hapisten kimin çıkacağına dünyanın öbür liderleri karar veriyor.

-Bu kararların altına imza atanlar hepimiz adına karar veriyor gibi yapıyorlar, ama aslında talimatları yerine getiriyorlar. O talimatları yerine getirirken görünün o ki sadece aldıkları maaşla yetinmiyorlar.

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"TÜRKİYE'DE SATILAN EN PAHALI ARABA"

-Altındaki Türkiye'de satılan en pahalı araba, ki sorulan soruya borsada kazandım demiş, o araba Türkiye'de satılan en pahalı arabadır ve bir hakimin altında.

-Duvardaki silahlar ise devlete güveni tesis etmesi gerekenlerin kendisini devlet adına, hepimiz adına silah taşıması gereken, onlar silah taşıyınca bizim taşımamamız gereken kolluk kuvvetlerinin zimmetli silahlarının 15 katını duvarda sergilemektedir. Uzun namlulu silahlar dahil...

"BU BİR BAŞKALDIRI MESELESİ"

-Bunlar birilerinden aldıkları talimatı yerine getirerek, birileri adına orantısız, kanunsuz ve anayasa dışı güç kullanarak, altlarında pahalı arabaları, arkalarında uzun namlulu silahlarıyla hepimize meydan okuyorlar.

  • Bu görüntü demokrasi meselesi değildir; bu bir başkaldırı meselesidir. Orada başkaldıranlardan, onun başını kaldıranlardan cesaret alan kifayetsiz muhteristir.

-Bir gün daha o koltukta oturursa, bir gün daha HSK tarafından ihraç talebiyle disiplin soruşturması başlatılmazsa Adalet Bakanı Yılmaz Tunç nasıl kendi koltuğunda oturacaktır. HSK'nın harekete geçmesi, gereğini yapması gerekiyor.

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SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Tartışılan fotoğrafın gündem haline gelmesinin ardından Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, HSK'nın soruşturma başlattığını açıkladı.

Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Hakim ve Cumhuriyet Savcılarımız Yargı Etiği ilkeleri çerçevesinde, tüm faaliyetlerinde uygunsuz davranışlardan kaçınmak zorundadırlar. Bu kapsamda, İzmir Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı hakkında kamuoyuna yansıyan görüntüler ve iddialarla ilgili olarak Hakimler ve Savcılar Kurulunca inceleme ve soruşturma başlatılmıştır. Ayrıca ilgilinin, İzmir Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlığı yetkisi sonlandırılmıştır.


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