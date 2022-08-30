MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Gülşen'in çok beğenilen pembe sahne kıyafetine alternatif öneriler

Gülşen'in çok beğenilen pembe sahne kıyafetine alternatif öneriler

29.08.2022 15:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Her giydiği ve her yaptığı gündeme bomba gibi düşen şarkıcı Gülşen, iddialı sahne kıyafetleriyle de son zamanlarda oldukça konuşulur oldu. Türkiye'nin moda ikonlarından biri olarak kabul edilen Gülşen, sahne tarzıyla bazı kesimlerden tepki alsa da büyük bir kitlenin de giydiği kıyafetlerin peşine düştüğü kesin. Eğer siz de Gülşen'in pembe elbisesine hayran kaldıysanız işte karşınızda alternatif olabilecek modeller!

Gülşen'in çok beğenilen pembe sahne kıyafetine alternatif öneriler

Birçok şarkıcı tarafından sıkça tercih edilen pembe elbiseler, birbirinden farklı tarzlarıyla her kadına hitap ediyor. Özellikle askılı ve mini parçalar, yaz aylarının da kurtarıcısı olmuş durumda. Siz de Gülşen'in pembe sahne kıyafetinden ilham aldıysanız doğru yerdesiniz. Rengi ve tasarımlarıyla göz dolduran birbirinden şık ve kaliteli modelleri listeledik. Haydi gelin, bu ürünlere hep birlikte göz atalım.

1. Terletmeyen kaşkorse kumaş: Zaful Mini Elbise

Gülşen'in çok beğenilen pembe sahne kıyafetine alternatif öneriler

Sepette %10'a varan indirimler kazanmak için tıklayın!

Rahat kesimi ve hareketli modeliyle hem yaz gecelerinin hem özel davetlerin vazgeçilmezlerinden olacak Zaful Mini Elbise ile nerede olursanız olun dikkat çekeceğiniz kesin. Pembe üzerine beyaz desenleriyle oldukça zarif bir görünüm yakalayan model, mini boyuyla çekici duruşunuzu güçlendirir. Spagetti kol tasarımı, daha uzun bir görünüm için belde kullanılan para düğmeleri, sırtı açıkta bırakan tasarımı ve göğüs bölgesinde yer alan büzgü detayıyla göz kamaştırır. Pembenin yanı sıra mavi renk seçeneği de bulunan elbiseyi severek kullanacağınızdan hiç şüphemiz yok!

Ürünü İncele

2. Sade ve şık modeliyle: Trendyolmilla Askılı Elbise

Gülşen'in çok beğenilen pembe sahne kıyafetine alternatif öneriler

Düz ve sade modeliyle hem günlük hem gece kullanımına uygun olan Trendyolmilla Askılı Elbise, Gülşen'in elbisesine alternatif olabilecek modellerden biri. Tatlı rengi ve çan kesim eteği ile ister kahve içmeye ister eğlenmeye gidin, elbiseyle göz kamaştıracaksınız. Omuzları açıkta bırakan askıları, göğüs ve bele tam oturan kesimiyle vücudunuzu sarar. Kare yaka kesimiyle oldukça zarif bir duruş sergileyen elbise, mini eteğiyle boyunuzun daha uzun görünmesine yardım eder. Düz renk olduğu için hemen her ortama kolayca uyum sağlar. Üstelik elbiseyi makinede yıkayarak kolayca temizleyebilirsiniz.

Ürünü İncele

Günün fırsatları için acele edin! İndirimlisi varken daha fazla ödemeyin! (30.08.2022)

Dyson dikey süpürgelerde fırsat

200 TL altı kulaklıklar

Çantalarda indirim

Samsung TV’lerde ikinci ürüne 2000TL'ye kadar indirim

Kırtasiyeden modaya okula dönüş fırsatları

Erkek çocuk giyimde indirim

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

3. Mini ve çiçekli: Shienfir Kısa Elbise

Gülşen'in çok beğenilen pembe sahne kıyafetine alternatif öneriler

Düşük yaka ve ince askılı modeliyle Gülşen'in elbisesine alternatif ürünlerden biri de Shienfir Kısa Elbise. Boyun hattınızı ve köprücük kemiklerinizi ön plana çıkaran elbise, üzerinizde zarif bir duruş yakalar. Çiçek desen modeliyle yaz aylarının vazgeçilmez parçaları arasına girmeye aday model, sırtı açık tasarımıyla çekici duruşunuzu taçlandırır. Dökümlü etek modeli bacaklarınızın daha ince ve boyunuzun daha uzun görünmesine yardım eder. Yumuşak polyester kumaştan üretildiği için terletmez ve konforlu kullanım sunar. Parti, kokteyl, gece kulübü, plaj, tatil ve randevular için tercih edilecek parça, her kadının dolabında bulunması gereken nadir elbiselerden biri.

Ürünü İncele

4. Kruvaze yaka modeliyle: Trend Alaçatı Stili Elbise

Gülşen'in çok beğenilen pembe sahne kıyafetine alternatif öneriler

Şık modeliyle Gülşen'in elbisesine alternatif ürünlerden Trend Alaçatı Stili Elbise, sırtta çapraz birleşen askıları ve kruvaze yaka modeliyle hem günlük hem davetlerde kullanılabilecek bir model. İri çiçek deseniyle hareket yakalayan elbise, relax fit kesimiyle gün boyu rahat hissettirir. Elbiseyi ister spor ayakkabıyla ister klasik ayakkabılarla kombinleyebilirsiniz. Pamuklu kumaşıyla yaz aylarında tercih edebileceğiniz elbise, bele oturan tasarımı ve mini boyuyla vücut hatlarınızı vurgular. Gireceğiniz her ortamda tüm dikkatleri üzerinize çekecek elbiseye bir şans vermeye ne dersiniz?

Ürünü İncele

5. Bohem ve zarif tasarımıyla: Aobiono Elbise

Gülşen'in çok beğenilen pembe sahne kıyafetine alternatif öneriler

Prime üyesi olup bedava kargo ve daha birçok avantajdan yararlanmak için tıklayın!

Gülşen'in elbisesini beğendiniz ancak daha bohem tasarımlı modelleri tercih ediyorsanız Aobiono Elbise tam size göre. Sade ve şık tasarımlı elbiseyi hem günlük hayatta hem davetlerde tercih edebilirsiniz. Derin göğüs dekoltesi boyun bölgenizi vurgular. İnce askıları, bel kısmında bulunan dantel detayları ve mini boyuyla çekici stilinize harika bir dokunuş yapar. Elbiseyi şapka ve takılarla kolayca kombinleyebilirsiniz. Rahat ve şık görüntüsüyle yaz aylarında kurtarıcı parçalarınızdan biri olacak model ile stiliniz tamamlayabilir, gireceğiniz ortamlarda tüm dikkatleri üzerinize çekebilirsiniz.

Ürünü İncele

6. Rahatından ödün vermeyenlere: Ortaya Çık Pembe Sırt Detaylı Eteği Şortlu Elbise

Gülşen'in çok beğenilen pembe sahne kıyafetine alternatif öneriler

Gülşen'in göz kamaştıran pembe sahne elbisesine alternatif ürünlerden Ortaya Çık Pembe Sırt Detaylı Eteği Şortlu Elbise, şortlu eteği sayesinde hareket özgürlüğü vadeder. Böylece kullanım açısından rahatlık sunar. İnce askıları ve kare yakasıyla boynunuzu daha uzun gösteren elbise, mini eteğiyle iddialı duruşunuzu güçlendirir. Günlük olarak kullanılabilmesinin yanı sıra özel günlerin de kurtarıcı parçalarından biri olacak elbisenin pembe dışında dört farklı rengi bulunur. "Hem şık olsun hem eteğimin açılma derdi olmasın ve içinde özgürce hareket edebileyim." diyorsanız aradığınız elbise karşınızda!

Ürünü İncele

7. Kat kat eteklerden hoşlananlara: Lovebox Pembe Abiye Elbise

Gülşen'in çok beğenilen pembe sahne kıyafetine alternatif öneriler

Gülşen'in elbisesini sevdiniz ancak eteği kat kat olan modeller ilginizi çekiyorsa sizi Lovebox Pembe Abiye Elbise'ye tanıştıralım! Ayarlanabilir bağcık askıları ve göğüs dekoltesiyle davetlerin kurtarıcı parçalarından olacak elbise, göğüs bölgesindeki ince ped sayesinde iç göstermez. Dilerseniz elbiseyi sneaker ile tamamlayarak günlük kombinlere de uyarlayabilirsiniz. Katlı etek kesimi, elbiseye hareket katar. Bağcıklı askılarıyla elbiseyi kolayca bedeninize uygun hâle getirebilirsiniz. "Pembe dışındaki renklere de şans vermek istiyorum." diyorsanız göz alıcı modelin toplam dört farklı renk seçeneği mevcut.

Ürünü İncele

8. Saten kumaş sevenlere: ButikUgiis Saten Yırtmaçlı Mini Elbise

Gülşen'in çok beğenilen pembe sahne kıyafetine alternatif öneriler

Her partinin kurtarıcısı saten elbiseleri tercih ediyor fakat bir yandan da Gülşen'in eşsiz stilini yakalamak istiyorsanız ButikUgiis Saten Yırtmaçlı Mini Elbise'ye mutlaka göz atmalısınız. İp askılı modeli ve degaje yakasıyla elbiseyi özel gün ve davetlerde rahatlıkla tercih edebilirsiniz. Mini eteği bacak boyunuzu daha uzun gösterir. Her dolapta bulunması gereken yıldız parçalardan biri olan model, üzerinizden âdeta akan duruşuyla daha çekici görünmenize yardım eder. Eğer siz de Gülşen gibi göz kamaştırmak istiyorsanız elbise sizi bekliyor, acele edin!

Ürünü İncele

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gökhan Çıra'dan iki kere boşandı! Bomba kararGökhan Çıra'dan iki kere boşandı! Bomba karar
Gülşen tahliye oldu! İşte ilk görüntüGülşen tahliye oldu! İşte ilk görüntü
Anahtar Kelimeler:
Gülşen elbise elbise modelleri gülşen sahne kıyafetleri gülşen'in olay sahne kıyafeti sahne kıyafetleri gülşenin sahne kıyafet kripto para borsası narkasa nedir ele kripto para borsaları para borsası kripto para borsa bacak boyu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İş birliği İçerikleri

Fotoğraf makinesini aratmıyor! Kaliteli kamerasıyla öne çıkan harika fotoğraflar çekebileceğiniz telefonlar

Fotoğraf makinesini aratmıyor! Kaliteli kamerasıyla öne çıkan harika fotoğraflar çekebileceğiniz telefonlar

Güçlü donanım, kaliteli ekran, yüksek performans... Bu laptop modellerini çok beğeneceksiniz

Güçlü donanım, kaliteli ekran, yüksek performans... Bu laptop modellerini çok beğeneceksiniz

Okula dönüşte olmazsa olmazlardan! Çocuğunuza alabileceğiniz en dayanıklı okul çantaları

Okula dönüşte olmazsa olmazlardan! Çocuğunuza alabileceğiniz en dayanıklı okul çantaları

Lezzetli ve sağlıklı yemekler yapmak artık çok kolay! Bir kez kullanan vazgeçemiyor

Lezzetli ve sağlıklı yemekler yapmak artık çok kolay! Bir kez kullanan vazgeçemiyor

Terletmeyen, hava aldıran ve esnek yapıda okul ayakkabılarıyla çocuklarınızı sevindirin!

Terletmeyen, hava aldıran ve esnek yapıda okul ayakkabılarıyla çocuklarınızı sevindirin!

Sezon trendleri arasında yer alan elbise modelleriyle stilinize hava katın

Sezon trendleri arasında yer alan elbise modelleriyle stilinize hava katın

Tümünü Gör
Sezon trendleri arasında yer alan elbise modelleriyle stilinize hava katın

Sezon trendleri arasında yer alan elbise modelleriyle stilinize hava katın

Şık bir deri pantolonla göz alıcı bir kombin oluşturmak ister misiniz?

Şık bir deri pantolonla göz alıcı bir kombin oluşturmak ister misiniz?

Evde taş gibi yoğurt yapmanın sırrı...

Evde taş gibi yoğurt yapmanın sırrı...

Kokunuzla iz bırakın! Yaz kış fark etmeksizin kullanabileceğiniz en iyi kadın parfümleri

Kokunuzla iz bırakın! Yaz kış fark etmeksizin kullanabileceğiniz en iyi kadın parfümleri

Zamlardan sonra herkes bunu yapıyor! Maliyeti çok düşürüyor

Zamlardan sonra herkes bunu yapıyor! Maliyeti çok düşürüyor

Teknoloji harikası bu elektrik süpürgeleriyle temizlik dert olmaktan çıkacak!

Teknoloji harikası bu elektrik süpürgeleriyle temizlik dert olmaktan çıkacak!

Tümünü Gör
Teknoloji harikası bu elektrik süpürgeleriyle temizlik dert olmaktan çıkacak!

Teknoloji harikası bu elektrik süpürgeleriyle temizlik dert olmaktan çıkacak!

Modern, şık ve konforlu... Dolabınızın favori parçası olacak kıyafet önerileri

Modern, şık ve konforlu... Dolabınızın favori parçası olacak kıyafet önerileri

Yanınızdan ayıramayacaksınız! Çanta yerine kullanabileceğiniz şık ve kullanışlı cüzdanlar

Yanınızdan ayıramayacaksınız! Çanta yerine kullanabileceğiniz şık ve kullanışlı cüzdanlar

Sağlıklı beslenmeye önem verenler buraya! Enerjinizi arttıracak, zinde tutacak

Sağlıklı beslenmeye önem verenler buraya! Enerjinizi arttıracak, zinde tutacak

Yemeklerinizi kolayca pişirebileceksiniz! En kaliteli emaye tencere önerileri

Yemeklerinizi kolayca pişirebileceksiniz! En kaliteli emaye tencere önerileri

Gözlerinizin güzelliğini ortaya çıkartmanıza yardımcı olacak en iyi diplinerlar

Gözlerinizin güzelliğini ortaya çıkartmanıza yardımcı olacak en iyi diplinerlar

Tümünü Gör

Benzer Moda İçerikleri

Sezon trendleri arasında yer alan elbise modelleriyle stilinize hava katın

Sezon trendleri arasında yer alan elbise modelleriyle stilinize hava katın

Şık bir deri pantolonla göz alıcı bir kombin oluşturmak ister misiniz?

Şık bir deri pantolonla göz alıcı bir kombin oluşturmak ister misiniz?

Hem şık hem spor... Her ortamda rahatça giyebileceğiniz elbise modelleri

Hem şık hem spor... Her ortamda rahatça giyebileceğiniz elbise modelleri

Modern, şık ve konforlu... Dolabınızın favori parçası olacak kıyafet önerileri

Modern, şık ve konforlu... Dolabınızın favori parçası olacak kıyafet önerileri

Yanınızdan ayıramayacaksınız! Çanta yerine kullanabileceğiniz şık ve kullanışlı cüzdanlar

Yanınızdan ayıramayacaksınız! Çanta yerine kullanabileceğiniz şık ve kullanışlı cüzdanlar

Üzerinizden çıkarmak istemeyeceksiniz! Görenin kıskanacağı o elbiseler...

Üzerinizden çıkarmak istemeyeceksiniz! Görenin kıskanacağı o elbiseler...

Tümünü Gör

Diğer Haberler

İkinci kez boşanan Selin Ciğerci kararlı! "Göstermek istemiyorum artık"

Gökhan Çıra'dan iki kere boşandı! Bomba karar

Slip mayosu olay olmuştu! Uraz Kaygılaroğlu, İskoç erkeklerine özendi! Etek giydi

Slip mayosu olay olmuştu! Bu sefer etekli poz

Diyanet-Sen Çorum Şube Başkanı Aleyna Tilki'nin konserine tepki göstermişti! Havva Tilki paylaştı: Belediye başkanı...

Diyanet-Sen konserin iptalini istedi! Belediye Başkanı'nın kararını Havva Tilki paylaştı

Ünlü oyuncu Büşra Pekin göğüs dekolteli pozunu paylaştı! "Her sene değişiyor"

Göğüs dekolteli pozunu paylaştı! "Her sene değişiyor"

Survivor Sabriye Şengül ile ablasını arasındaki benzerlik şaşırttı! "İkiz gibisiniz"

Ablasını arasındaki benzerlik şaşırttı! "İkiz gibisiniz"

Irina Shayk ve eski aşkı Bradley Cooper tatilde! "Aşk yeniden"

Seksi modelin tatil pozları heyecanlandırdı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.