Gülşen'in çok beğenilen pembe sahne kıyafetine alternatif öneriler

Birçok şarkıcı tarafından sıkça tercih edilen pembe elbiseler, birbirinden farklı tarzlarıyla her kadına hitap ediyor. Özellikle askılı ve mini parçalar, yaz aylarının da kurtarıcısı olmuş durumda. Siz de Gülşen'in pembe sahne kıyafetinden ilham aldıysanız doğru yerdesiniz. Rengi ve tasarımlarıyla göz dolduran birbirinden şık ve kaliteli modelleri listeledik. Haydi gelin, bu ürünlere hep birlikte göz atalım.

1. Terletmeyen kaşkorse kumaş: Zaful Mini Elbise

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Rahat kesimi ve hareketli modeliyle hem yaz gecelerinin hem özel davetlerin vazgeçilmezlerinden olacak Zaful Mini Elbise ile nerede olursanız olun dikkat çekeceğiniz kesin. Pembe üzerine beyaz desenleriyle oldukça zarif bir görünüm yakalayan model, mini boyuyla çekici duruşunuzu güçlendirir. Spagetti kol tasarımı, daha uzun bir görünüm için belde kullanılan para düğmeleri, sırtı açıkta bırakan tasarımı ve göğüs bölgesinde yer alan büzgü detayıyla göz kamaştırır. Pembenin yanı sıra mavi renk seçeneği de bulunan elbiseyi severek kullanacağınızdan hiç şüphemiz yok!

2. Sade ve şık modeliyle: Trendyolmilla Askılı Elbise

Düz ve sade modeliyle hem günlük hem gece kullanımına uygun olan Trendyolmilla Askılı Elbise, Gülşen'in elbisesine alternatif olabilecek modellerden biri. Tatlı rengi ve çan kesim eteği ile ister kahve içmeye ister eğlenmeye gidin, elbiseyle göz kamaştıracaksınız. Omuzları açıkta bırakan askıları, göğüs ve bele tam oturan kesimiyle vücudunuzu sarar. Kare yaka kesimiyle oldukça zarif bir duruş sergileyen elbise, mini eteğiyle boyunuzun daha uzun görünmesine yardım eder. Düz renk olduğu için hemen her ortama kolayca uyum sağlar. Üstelik elbiseyi makinede yıkayarak kolayca temizleyebilirsiniz.

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3. Mini ve çiçekli: Shienfir Kısa Elbise

Düşük yaka ve ince askılı modeliyle Gülşen'in elbisesine alternatif ürünlerden biri de Shienfir Kısa Elbise. Boyun hattınızı ve köprücük kemiklerinizi ön plana çıkaran elbise, üzerinizde zarif bir duruş yakalar. Çiçek desen modeliyle yaz aylarının vazgeçilmez parçaları arasına girmeye aday model, sırtı açık tasarımıyla çekici duruşunuzu taçlandırır. Dökümlü etek modeli bacaklarınızın daha ince ve boyunuzun daha uzun görünmesine yardım eder. Yumuşak polyester kumaştan üretildiği için terletmez ve konforlu kullanım sunar. Parti, kokteyl, gece kulübü, plaj, tatil ve randevular için tercih edilecek parça, her kadının dolabında bulunması gereken nadir elbiselerden biri.

4. Kruvaze yaka modeliyle: Trend Alaçatı Stili Elbise

Şık modeliyle Gülşen'in elbisesine alternatif ürünlerden Trend Alaçatı Stili Elbise, sırtta çapraz birleşen askıları ve kruvaze yaka modeliyle hem günlük hem davetlerde kullanılabilecek bir model. İri çiçek deseniyle hareket yakalayan elbise, relax fit kesimiyle gün boyu rahat hissettirir. Elbiseyi ister spor ayakkabıyla ister klasik ayakkabılarla kombinleyebilirsiniz. Pamuklu kumaşıyla yaz aylarında tercih edebileceğiniz elbise, bele oturan tasarımı ve mini boyuyla vücut hatlarınızı vurgular. Gireceğiniz her ortamda tüm dikkatleri üzerinize çekecek elbiseye bir şans vermeye ne dersiniz?

5. Bohem ve zarif tasarımıyla: Aobiono Elbise

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Gülşen'in elbisesini beğendiniz ancak daha bohem tasarımlı modelleri tercih ediyorsanız Aobiono Elbise tam size göre. Sade ve şık tasarımlı elbiseyi hem günlük hayatta hem davetlerde tercih edebilirsiniz. Derin göğüs dekoltesi boyun bölgenizi vurgular. İnce askıları, bel kısmında bulunan dantel detayları ve mini boyuyla çekici stilinize harika bir dokunuş yapar. Elbiseyi şapka ve takılarla kolayca kombinleyebilirsiniz. Rahat ve şık görüntüsüyle yaz aylarında kurtarıcı parçalarınızdan biri olacak model ile stiliniz tamamlayabilir, gireceğiniz ortamlarda tüm dikkatleri üzerinize çekebilirsiniz.

6. Rahatından ödün vermeyenlere: Ortaya Çık Pembe Sırt Detaylı Eteği Şortlu Elbise

Gülşen'in göz kamaştıran pembe sahne elbisesine alternatif ürünlerden Ortaya Çık Pembe Sırt Detaylı Eteği Şortlu Elbise, şortlu eteği sayesinde hareket özgürlüğü vadeder. Böylece kullanım açısından rahatlık sunar. İnce askıları ve kare yakasıyla boynunuzu daha uzun gösteren elbise, mini eteğiyle iddialı duruşunuzu güçlendirir. Günlük olarak kullanılabilmesinin yanı sıra özel günlerin de kurtarıcı parçalarından biri olacak elbisenin pembe dışında dört farklı rengi bulunur. "Hem şık olsun hem eteğimin açılma derdi olmasın ve içinde özgürce hareket edebileyim." diyorsanız aradığınız elbise karşınızda!

7. Kat kat eteklerden hoşlananlara: Lovebox Pembe Abiye Elbise

Gülşen'in elbisesini sevdiniz ancak eteği kat kat olan modeller ilginizi çekiyorsa sizi Lovebox Pembe Abiye Elbise'ye tanıştıralım! Ayarlanabilir bağcık askıları ve göğüs dekoltesiyle davetlerin kurtarıcı parçalarından olacak elbise, göğüs bölgesindeki ince ped sayesinde iç göstermez. Dilerseniz elbiseyi sneaker ile tamamlayarak günlük kombinlere de uyarlayabilirsiniz. Katlı etek kesimi, elbiseye hareket katar. Bağcıklı askılarıyla elbiseyi kolayca bedeninize uygun hâle getirebilirsiniz. "Pembe dışındaki renklere de şans vermek istiyorum." diyorsanız göz alıcı modelin toplam dört farklı renk seçeneği mevcut.

8. Saten kumaş sevenlere: ButikUgiis Saten Yırtmaçlı Mini Elbise

Her partinin kurtarıcısı saten elbiseleri tercih ediyor fakat bir yandan da Gülşen'in eşsiz stilini yakalamak istiyorsanız ButikUgiis Saten Yırtmaçlı Mini Elbise'ye mutlaka göz atmalısınız. İp askılı modeli ve degaje yakasıyla elbiseyi özel gün ve davetlerde rahatlıkla tercih edebilirsiniz. Mini eteği bacak boyunuzu daha uzun gösterir. Her dolapta bulunması gereken yıldız parçalardan biri olan model, üzerinizden âdeta akan duruşuyla daha çekici görünmenize yardım eder. Eğer siz de Gülşen gibi göz kamaştırmak istiyorsanız elbise sizi bekliyor, acele edin!