Gümüşhane’de korkunç kaza! Minik Aslıhan, Anneler Günü'nde annesiz kaldı

Korkunç kaza dün gece 23.15 sıralarında Kelkit ilçesi Yenice Köyü mevkiinde meydana geldi. Erzincan'dan Köse'ye gitmekte olan Bayram Aslan kontrolündeki otomobil, Kelkit ilçesi Yenice Köyü mevkiinde karşı yönden gelen yolcu otobüsü ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç bariyerle çarparak durabildi.

1 YAŞINDAKİ KIZLARI DA ARABADAYDI

Kazada sürücü Bayram Aslan ve Gülşah Aslan çifti ile 1 yaşındaki kızları yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri yaralıları olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kelkit Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

ÖĞRETMEN GÜLŞAH ASLAN HAYATINI KAYBETTİ

Kazada ağır yaralanan ve Köse ilçesi Selçuklar İlkokulu’nda öğretmen olduğu öğrenilen Gülşah Aslan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Eşiyle aynı okulda öğretmen olarak görev yapan otomobil sürücüsü Bayram Aslan’ın tedavisi devam ederken, çiftin 1 yaşındaki kızları Aslıhan Aslan’ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

