HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Gümüşhane’de korkunç kaza! Minik Aslıhan, Anneler Günü'nde annesiz kaldı

Gümüşhane’de korkunç kaza! Minik Aslıhan, Anneler Günü'nde annesiz kaldı

08.05.2022 13:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gümüşhane’de otobüse çarpan otomobildeki öğretmen çiftten Gülşah Aslan (34) hayatını kaybederken kendisi gibi öğretmen olan eşi Bayram Aslan yaralandı. Çiftin 1 yaşındaki kız çocukları Aslıhan Aslan’ın ise durumunun iyi olduğu öğrenildi. Minik Aslıhan yaşanan kaza sonucu Anneler Günü'nde annesiz kaldı.

Gümüşhane’de korkunç kaza! Minik Aslıhan, Anneler Günü'nde annesiz kaldı

Korkunç kaza dün gece 23.15 sıralarında Kelkit ilçesi Yenice Köyü mevkiinde meydana geldi. Erzincan'dan Köse'ye gitmekte olan Bayram Aslan kontrolündeki otomobil, Kelkit ilçesi Yenice Köyü mevkiinde karşı yönden gelen yolcu otobüsü ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç bariyerle çarparak durabildi.

1 YAŞINDAKİ KIZLARI DA ARABADAYDI

Kazada sürücü Bayram Aslan ve Gülşah Aslan çifti ile 1 yaşındaki kızları yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri yaralıları olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kelkit Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

3

ÖĞRETMEN GÜLŞAH ASLAN HAYATINI KAYBETTİ

Kazada ağır yaralanan ve Köse ilçesi Selçuklar İlkokulu’nda öğretmen olduğu öğrenilen Gülşah Aslan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Eşiyle aynı okulda öğretmen olarak görev yapan otomobil sürücüsü Bayram Aslan’ın tedavisi devam ederken, çiftin 1 yaşındaki kızları Aslıhan Aslan’ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

1

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

2

Silahını eltisinin ağzına sokup ateşledi! "Ben ondan daha güzelim diye oldu"Silahını eltisinin ağzına sokup ateşledi! "Ben ondan daha güzelim diye oldu"

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
8 Mayıs Anneler Günü mesajları ve sözleri8 Mayıs Anneler Günü mesajları ve sözleri
Savaşın en dikkat çeken detaylarından biriydi! Dudak uçuklatan fiyata satıldıSavaşın en dikkat çeken detaylarından biriydi! Dudak uçuklatan fiyata satıldı
Zorunlu hale getirildi! Taliban'dan Afgan kadınlara yeni yasakZorunlu hale getirildi! Taliban'dan Afgan kadınlara yeni yasak
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Öğretmen Gümüşhane
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Fiyatlar yüzde 50 yükselecekti! Rekabet Kurumu harekete geçti

Fiyatlar yüzde 50 yükselecekti! Rekabet Kurumu harekete geçti

Ofisinde oyun oynadığı görüntüleri paylaştı

Ofisinde oyun oynadığı görüntüleri paylaştı

Miami'ye taşınan Petek Dinçöz'den mini etekli poz! Görenler tanıyamadı

Miami'ye taşınan Petek Dinçöz'den mini etekli poz! Görenler tanıyamadı

Yeni ittifak için açık kapı bıraktı: Ümit Özdağ...

Yeni ittifak için açık kapı bıraktı: Ümit Özdağ...

Şimdiye kadar yapmadığınız için pişman olacaksınız!

Şimdiye kadar yapmadığınız için pişman olacaksınız!

İnce'den Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu için dikkat çeken sözler

İnce'den Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu için dikkat çeken sözler

İlginizi Çekebilir

Feci şekilde can verdi! 90 dakika kurtarılmayı bekledi

Feci şekilde can verdi! 90 dakika kurtarılmayı bekledi

Seks oyuncağını kendisi yapmak istedi! Penisine somun takınca...

Seks oyuncağını kendisi yapmak istedi! Penisine somun takınca...

Yağsız kızartma özelliğiyle dikkat çekiyor, akıllı telefonla da kolayca kontrol ediliyor

Yağsız kızartma özelliğiyle dikkat çekiyor, akıllı telefonla da kolayca kontrol ediliyor

Sevgilisinin prezervatifini iğneyle deldi! Cezası ağır oldu

Sevgilisinin prezervatifini iğneyle deldi! Cezası ağır oldu

Annesini paylaştı! 'Çok isterdim'

Annesini paylaştı! 'Çok isterdim'

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.