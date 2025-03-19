Gün batımı Ay'da nasıl görünür? Nasa ilk yüksek çözünürlüklü görüntüleri paylaştı...

NASA, Ay yüzeyinden görülen gün batımının ilk yüksek çözünürlüklü görüntülerini paylaştı. Uzay ajansı, bu etkileyici fotoğraflarla Ay'ın zarif manzaralarını daha önce hiç olmadığı kadar ayrıntılı bir şekilde gözler önüne serdi.

"GÜNEŞ'İN BATIŞININ ARDINDAN GÖRÜNEN İLK YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ GÖRÜNTÜLER"

Batıya doğru çekilen ve Dünya ile Venüs'ün de görülebildiği görüntüler, Güneş'in battığı sırada parıltının Ay'ın ufku boyunca yayıldığını gösteriyor.NASA yöneticisi Joel Kearns, “Bunlar, Güneş'in batışının ve ardından ufukta karanlığa bürünüşünün ilk yüksek çözünürlüklü görüntüleri” ifadelerini kullandı.

'BLUE GHOST' TARAFINDAN ÇEKİLDİ

Batıya doğru çekilen ve Dünya ile Venüs'ün de görülebildiği görüntüler, Güneş'in battığı sırada parıltının Ay'ın ufku boyunca yayıldığını gösteriyor. Uzay aracı 'Blue Ghost' tarafından çekilen fotoğraflar, bilim insanlarına ‘Ay ufuk parıltısı’ olarak bilinen gizemli fenomen hakkında daha fazla ipucu sunabilir.

"İNSANLARI AY'A GÖNDERMEYİ AMAÇLAYAN ARTEMİS PROGRAMININ BİR PARÇASI"

2 Mart'ta Ay'ın kuzeydoğu yakın tarafındaki Mare Crisium volkanik oluşumu Mons Latreille yakınlarına inen uzay aracı, NASA'nın 2027'de insanları Ay'a geri döndürmeyi amaçlayan Artemis programının bir parçası.

(DHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır