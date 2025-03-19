Gün batımı Ay'da nasıl görünür? Nasa ilk yüksek çözünürlüklü görüntüleri paylaştı...

NASA, Ay yüzeyinden görülen gün batımının ilk yüksek çözünürlüklü görüntülerini paylaştı. Uzay ajansı, bu etkileyici fotoğraflarla Ay'ın zarif manzaralarını daha önce hiç olmadığı kadar ayrıntılı bir şekilde gözler önüne serdi.
Batıya doğru çekilen ve Dünya ile Venüs'ün de görülebildiği görüntüler, Güneş'in battığı sırada parıltının Ay'ın ufku boyunca yayıldığını gösteriyor.NASA yöneticisi Joel Kearns, “Bunlar, Güneş'in batışının ve ardından ufukta karanlığa bürünüşünün ilk yüksek çözünürlüklü görüntüleri” ifadelerini kullandı.
Batıya doğru çekilen ve Dünya ile Venüs'ün de görülebildiği görüntüler, Güneş'in battığı sırada parıltının Ay'ın ufku boyunca yayıldığını gösteriyor. Uzay aracı 'Blue Ghost' tarafından çekilen fotoğraflar, bilim insanlarına ‘Ay ufuk parıltısı’ olarak bilinen gizemli fenomen hakkında daha fazla ipucu sunabilir.
2 Mart'ta Ay'ın kuzeydoğu yakın tarafındaki Mare Crisium volkanik oluşumu Mons Latreille yakınlarına inen uzay aracı, NASA'nın 2027'de insanları Ay'a geri döndürmeyi amaçlayan Artemis programının bir parçası.
(DHA)
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