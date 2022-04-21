Günde 800 dolar kazanıyorum ama işin karanlık yüzünü kimse bilmiyor! Onu izleyerek...

Sosyal medyada 350.000’e yakın takipçisi olan ve giyim markalarıyla da anlaşmaları olan güzel kadın, bir bikini baristası olarak çalışıyor. İşini severek yapıyor ve iyi bir para kazanıyor. Grace, müşterilerinin sadece ona yiyecek almak ya da kirasını ödemek için bile sıraya girdiğini söyledi. Bikini baristaları olarak kendilerine bu tür fırsatlar sunan erkeklerden faydalanmadıklarını söyleyen genç kadın, kabul etseler de reddetseler de bu tekliflerin gelmeye devam ettiğini ve bunu işlerinin bir parçası olduğunu belirtti.

SAPIKLARI VARDI

Ancak Grace, bazı müşterilerin agresifleşebilmesinin ve sınırı aşabilmesinin bu işin karanlık yüzü olduğunu da ekledi. İşe başladığı ilk hafta bir müşterisinin hızla arabasına girip pencereden onu izleyerek mastürbasyon yaptığını anlattı. Elinden tutup arabalarına sürüklemek hakkında şakalar yapan müşterileri olduğunu ve hatta bir keresinde kendisini takip eden bir adamı şikayet edip kısıtlama emri çıkarttırmak zorunda kaldığını söyledi.

CİNSELLİĞİNE SAHİP ÇIKIYOR

Tüm bu zorluklara rağmen işinin ona büyük bir güven verdiğini söyleyen Grace, saatte yaklaşık 14 dolar kazandığını ancak bu ücretin iyi bir günde neredeyse 800 dolara ulaştığını da ekledi. Bu işin ona rahatsız edici durumlarla nasıl başa çıkacağını ve kontrol sağlayacağını öğrettiğini söyleyen genç kadın ‘Cinselliğime sahip çıkıyorum.’ dedi.



