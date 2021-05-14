Günde iki adet muz yerseniz vücudunuzda neler olur?

Muz, kabuksu dokusunun içerisinde yumuşacık posalı bir tropik meyvedir. Bilimsel adı Musa acuminata’dır. Yetiştiği muz ağacının tepesine yakın bölgelerde kümeler halinde büyür. Genellikle sarı renkli bir meyve olarak bilinse dahi olgunlaşma dönemine göre yeşil, kırmızı ve kahverengi renklerde olabilir. Bir porsiyon veya 126 gram muz yaklaşık 110 kalori ve 30 gram karbonhidrat içerir. Peki muzun faydaları nelerdir?

KAN BASINCINI NORMAL SEVİYEYE ÇEKER

Günde iki kez muz tüketmek içerdiği potasyum sayesinde yüksek tansiyonun tedavisinde etkilidir. Yüksek tansiyonu düşürerek kan basıncının normal seviyelerde seyretmesine yardımcı olur.

TOK TUTAR

Muz, lif bakımından oldukça zengin bir meyvedir. Bu nedenle bir porsiyon muz tüketilmesi durumunda açlık hissi yok olacağı gibi iştah da azalır. Kandaki şeker seviyesini düşürür ve vücudun insülin duyarlılığını arttırır.

ANEMİ RİSKİ DÜŞER

Anemi solukluğa, yorgunluğa ve nefes darlığına neden olur. Kırmızı kan hücrelerinde azalma ve kandaki düşük hemoglobin seviyesinin sonucudur. Muz, kırmızı kan hücrelerinin üretimini uyaran çok miktarda demir içerir. Muz ayrıca kan şekeri seviyelerini düzenleyen ve kansızlığı olan insanlara yardımcı olan B6 vitamini içerir.