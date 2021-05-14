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Günde iki adet muz yerseniz vücudunuzda neler olur?

Seray Üstün Seray Üstün
14.05.2021 16:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlıklı yemekler çoğu kişinin damak tadına hitap etmez ve genellikle lezzetsiz olarak değerlendirilir. Ancak muz konusunda durum aynı değildir. Lezzeti çoğu kişi tarafından sevilen ve tercih edilen muzun sağlığınıza pek çok faydası olduğunu biliyor muydunuz?

Günde iki adet muz yerseniz vücudunuzda neler olur?

Muz, kabuksu dokusunun içerisinde yumuşacık posalı bir tropik meyvedir. Bilimsel adı Musa acuminata’dır. Yetiştiği muz ağacının tepesine yakın bölgelerde kümeler halinde büyür. Genellikle sarı renkli bir meyve olarak bilinse dahi olgunlaşma dönemine göre yeşil, kırmızı ve kahverengi renklerde olabilir. Bir porsiyon veya 126 gram muz yaklaşık 110 kalori ve 30 gram karbonhidrat içerir. Peki muzun faydaları nelerdir?

KAN BASINCINI NORMAL SEVİYEYE ÇEKER

Günde iki kez muz tüketmek içerdiği potasyum sayesinde yüksek tansiyonun tedavisinde etkilidir. Yüksek tansiyonu düşürerek kan basıncının normal seviyelerde seyretmesine yardımcı olur.

TOK TUTAR

Muz, lif bakımından oldukça zengin bir meyvedir. Bu nedenle bir porsiyon muz tüketilmesi durumunda açlık hissi yok olacağı gibi iştah da azalır. Kandaki şeker seviyesini düşürür ve vücudun insülin duyarlılığını arttırır.

ANEMİ RİSKİ DÜŞER

Anemi solukluğa, yorgunluğa ve nefes darlığına neden olur. Kırmızı kan hücrelerinde azalma ve kandaki düşük hemoglobin seviyesinin sonucudur. Muz, kırmızı kan hücrelerinin üretimini uyaran çok miktarda demir içerir. Muz ayrıca kan şekeri seviyelerini düzenleyen ve kansızlığı olan insanlara yardımcı olan B6 vitamini içerir.

SİNDİRİMİ İYİLEŞTİRİR

Muz sindirimi kolay bir meyvedir. Sindirim sırasında mide ve bağırsak sistemini tahriş etmez. Muzda bulunan dirençli nişasta sindirilmez ve sağlıklı bakteriler için etkili bir besin ortamı olarak hizmet ettiği kalın bağırsakta son bulur. Muz, gastrit ve mide ekşimesi olduğunda yenebilir. Bir kişi ishalden muzdarip olduğunda kaybettiği mineralleri muz sayesinde geri kazanabilir.

STRES SEVİYESİNİ DÜŞÜRÜR

Şaşırtıcı bir şekilde muz ruh halini iyileştirir. Mutluluk hormonu olarak bilinen serotonin almak için vücudun ihtiyaç duyduğu triptofan içerir. Ortalama olarak, her muz yaklaşık 27 mg magnezyum içerir. Bu mineral, iyi bir ruh hali ve sağlıklı bir uyku üretmekten sorumludur.

ENERJİ SEVİYESİNİ ARTTIRIR

Muzda bulunan potasyum, kasları kramplardan korur. Karbonhidratlar ise ağır bir egzersize dayanmak için yeterli enerjiyi sağlar.

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