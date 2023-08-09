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Gündemi sarsacak 'İmamoğlu' çıkışı! "CHP'nin eğilimi" diyerek açıkladı: 'İstanbul'u verip İmamoğlu'ndan kurtulmak istiyorlar!'

09.08.2023 08:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP'de yerel seçim hazırlıkları devam ederken gözler kilit konumdaki İstanbul'a çevrildi. 'Değişim' çıkışıyla gündem yaratan İmamoğlu'nun genel başkanlığa yürüdüğü konuşulurken son dönemde ise yeniden adaylık için çalışmaya başladığı gündeme geldi. Bu kapsamda Gazeteci İsmail Saymaz'dan sarsıcı bir açıklama geldi. Ataşehir, Maltepe ve Bakırköy belediye başkanlarını örnek gösteren Saymaz CHP'de İmamoğlu'ndan "kurtulma" eğilimi olduğunu, bunun için de İstanbul'u feda edilebileceğini öne sürdü.

Gündemi sarsacak 'İmamoğlu' çıkışı! "CHP'nin eğilimi" diyerek açıkladı: 'İstanbul'u verip İmamoğlu'ndan kurtulmak istiyorlar!'

Bir yandan 'değişim' tartışmaları yaşayan CHP bir yandan ise başta İstanbul olmak üzere 2024 yerel seçimlerine yönelik yol haritasını belirlemeye çalışıyor. Sürecin kilit isimlerinden Ekrem İmamoğlu'nu destekleyenler olduğu gibi karşı çıkan CHP'liler de var. O kadar ki CHP'li kimi belediye başkanlarının ve il örgütünün İmamoğlu'nun aday olması durumunda İmamoğlu için çalışmayacağı dahi konuşuluyor. İsmail Saymaz'ın "CHP'de bir eğilim var, İmamoğlu'ndan kurtulmak için İstanbul'u vermeye hazırlar. Genel merkez diyemem ama bir eğilim var ki İmamoğlu aday olsun, kaybetsin biz de kurtulalım bakışı var" sözleri dikkat çekti.

CHP'Lİ BELEDİYE BAŞKANLARINDAN İMAMOĞLU ÇIKIŞLARI

Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi ile konuşmasını tv100 ekranlarında aktaran gazeteci Gürkan Hacır, İlgezdi'nin İmamaoğlu hakkında şunları söylediğini ifade etmişti:

"Kendisine ‘değişimin nasıl olacağını’ sorduğumda ‘Herhangi bir şey yok, görüş-öneri alıyoruz’ dedi. Anladım ki altyapısı boş, sadece laf olsun diye bir değişim. Siyasi bir altyapısı yok meseleye vakıf değil. Tüm bunlarla beraber Sayın İmamoğlu yeni dönemde İBB başkan adayı olmalıdır. Seçimi kazanacağına inanıyorum. İBB başkan adaylığını destekliyorum."

Öte yandan Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu ile İmamoğlu arasında da CHP belediye başkanları toplantısında gerginlik yaşandığı konuşulmuştu.

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"İSTANBUL'U İKİSİ BİRDEN KAYBEDERLER"

Tartışmalar devam ederken İsmail Saymaz'ın açıklamaları gündem oldu. Sözcü TV'de konuşan Saymaz, süreci değerlendirirken iddiasını şu sözlerle dile getirdi:

"İmamoğlu'nun İstanbul'u alabilmesi için güçlü bir il örgütüne ihtiyaç var. İl örgütü, İmamoğlu genel merkez yanlısı çıkarsa İmamoğlu ile çalışabilir mi? Kaftancıoğlu'nun başkanı olduğu yönetim gibi bir yönetim çıkarsa, İstanbul'u ikisi birden kaybederler. Mevcut başkanla İmamoğlu kolay kolay bir araya gelmez gibi görünüyor, sürekli gerilim yaşadılar. İstanbul'u elinde tutmak için il başkanı ve belediye geriliminin ortadan kalkması gerekiyor.

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"ONLAR KAYBETMEYE HAZIR"

Bu belediye başkanlarından bazıları kalmaya devam ederse, İstanbul'u önce onlar kaybedecekler. İstanbulludan önce CHP'li belediye başkanlarının bir kısmı İstanbul'u kaybetmeye hazır. Mesela, Bülent Kerimoğlu'nun çıktığı bir TV kanalında partide kapalı kanalında İmamoğlu'nu eleştirdi diye 'Bakırköy'de yol yürüyemiyorum, belediye yol yapmadı' demesi skandal. Kerimoğlu kendi büyükşehir belediye başkanına bunu derse, İstanbulluya siz ne anlatacaksınız? İBB Başkanı, Maltepe'yi gezerken, Maltepe Belediye Başkanı yoksa, sadece tweet atıyorsa siz İstanbulluya ne söyleyeceksiniz? Kazanmasını da istediklerini zannetmiyorum. Ataşehir Belediye Başkanı... Battal İlgezdi, ilçe kongresinde İmamoğlu'nu eleştiriyor. Bir arada olmaları mümkün mü? Bu üç belediye başkanı İmamoğlu için çalışırlar mı, il örgütü çalışır mı? Hayır, onlar kaybetmeye hazırlar.

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Bülent Kerimoğlu

"İMAMOĞLU'NA 'ADAY OL' DİYORSANIZ 'KAYBET' DİYORSUNUZ"

CHP'de bir eğilim var, İmamoğlu'ndan kurtulmak için İstanbul'u vermeye hazırlar. Genel merkez diyemem ama bir eğilim var ki İmamoğlu aday olsun, kaybetsin biz de kurtulalım bakışı var. Bu bakışla İmamoğlu İstanbul'u zaten kazanamaz. CHP Genel Merkezi'nde bazıları var ki kafalarında kurtarılması gereken yer İstanbul değil, CHP Genel Merkezi ve CHP Genel Merkezi'nin kontrol ettiği belli sayıda belediyeler. Çünkü o belediyeler de CHP Genel Merkezi'ni ayakta tutmaya çalışıyor. Bu ilişki, bu döngü kırılmıyor. Bu döngü kırılmadıktan sonra siz İmamoğlu'na İstanbul'a aday ol diyorsanız, kaybet diyorsunuz."

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