Tam karşısında Ekrem İmamoğlu vardı! CHP'li isimden toplantıda dikkat çeken sözler 'Kemal Kılıçdaroğlu'na bağlılıktan...'

CHP'de son günlerde yaşananlar ve değişim çağrıları siyaset gündemini çokça meşgul ediyor. Partililerin zaman zaman yaptığı çıkışlar da gündemde kendine geniş yer bulurken son olarak Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu, İmamoğlu'nun da bulunduğu bir ortamda yaptığı konuşmasında verdiği Kılıçdaroğlu'na bağlılık mesajıyla dikkatleri üzerine çekti.

Kerimoğlu, Özgürlük Meydanında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı Bakırköy Alt yapı İSKİ çalışmalarıyla ilgili tanıtım toplantısında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na bağlılık mesajı verdi.

Toplantı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, İBB Üst düzey yöneticileri, Bakırköy İBB Meclis üyeleri, Bakırköy Mahalle muhtarları ve bölge halkının katılımıyla gerçekleşti.

"TEK KİŞİLİK KAHRAMANLIK ÖYKÜLERİNE İNANMADIK"

Kerimoğlu burada yaptığı konuşmada, "Siyaset anlayışımızın gereği olarak asla tek kişilik kahramanlık öykülerine inanmadık. Örgütlü mücadele, birlikte mücadele, Cumhuriyet Halk Partisi'nin değerlerine bağlılıkla bunları yaptık. Kamucu olduk, halkçı olduk, laik, devrimci olduk, Atatürk milliyetçiliğinden taviz vermedik ve bir gün olsun CHP'liliğimizden ödün vermedik. Tüm yurttaşlarımıza eşit yakınlıkta hizmet ettik." ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU'NA BAĞLILIKTAN ASLA VAZGEÇMEDİK"

Devamında Kerimoğlu, "CHP'li olmaktan, CHP'ye hizmet etmekten, CHP'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na bağlılıktan, CHP'nin ilke, prensip ve değerlerinden asla ve asla vazgeçmedik" diye konuştu.

Bakırköy Özgürlük Meydanı'nda yapılan çalışmadan dolayı Ekrem İmamoğlu'na teşekkür eden Kerimoğlu, Bakırköylüler adına yaklaşık 50 bin metrekare alanın kent meydanı haline getirilmesini istediklerini de ekledi.



