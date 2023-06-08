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  4. Gündüzken bir anda zifiri karanlık oldu! Hindistan’daki toz fırtınası sosyal medyada gündem yarattı

Gündüzken bir anda zifiri karanlık oldu! Hindistan’daki toz fırtınası sosyal medyada gündem yarattı

08.06.2023 08:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hindistan’da yaşanan garip bir doğa olayı bir anda sosyal medyanın gündemine yerleşti. Yerel haber kaynaklarına göre görüşü tamamen etkileyen bir toz fırtınası ülkeye kuzeybatıdan yaklaştı. Gündüz saatlerinde ortaya çıkan toz bulutuyla bir anda her yer zifiri karanlık oldu. Görüntüler yerel halk tarafından kaydedilirken sosyal medyada da gündem yarattı.

Gündüzken bir anda zifiri karanlık oldu! Hindistan’daki toz fırtınası sosyal medyada gündem yarattı

Hindistan'ın kuzeyindeki Rajasthan’da gündüz saatlerinde başlayan toz fırtınası bir anda gökyüzünün geceye döndüğü anlara sahne oldu. Yerel haber kaynaklarında toz fırtınasının görüşü ve trafiği olumsuz yönde etkilediği ve elektrik direkleri ile tellerine zarar verdiğini belirtti.

ŞİDDETLİ YAĞIŞ BEKLENİYOR

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Bu özel hava olgusu genellikle fırtınalar veya yüksek basınç artışı rüzgarları geniş bir çıplak ve kuru toprak alanı üzerinde estiğinde ortaya çıkar. Kumu ve kiri havaya savurur ve onu uzak bir mesafeye atar.

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Raporlara göre, Hindistan Meteoroloji Departmanı, Rajasthan'ın önümüzdeki günlerde önemli yağışlar yaşayacağını tahmin etti.

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Hindistan kum fırtınası

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