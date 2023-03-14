Sosyal medyada gündem yaratan anlar! Herkesin saçları dik dik oldu... “Yıldırımın habercisi” denilerek uyarı yapıldı

Sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çeken görüntülerde gemi güvertesinde olduğu anlaşılan bir grubun saçlarının bir anda elektriklenerek dikleşti anlar yer aldı. Gruptakiler durumu komik bularak o anları cep telefonu kameralarıyla kaydetmeyi tercih etti. Ancak Türkiye’deki ve dünyadaki uzmanlar böyle bir durum yaşanması halinde yıldırım düşme ihtimaline karşı kişilerin bölgeyi terk ederek güvenli bir alana geçmesini tavsiye etti.

TEHLİKELİ BİR DURUM

Uzmanlar video insanların saçlarının hareketlenmesini yıldırımın habercisi olarak yorumladı. Atmoseferde bulunan elektrik yükleri zıt yüklerle deşarj olmakta ve saçları yukarı kaldırmak ya da vücutta fiziksel bir karıncalanma hissi yaratmaktadır.

AFAD web sitesinde konuya ilişkin açıklamasında “Açık arazide eğer saçın dikleşmeye başlıyorsa, derin sızlıyorsa ve çatırdama gibi bir ses duyuyorsan dikkat! Seni her an yıldırım çarpabilir” ifadelerine yer verdi.