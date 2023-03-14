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Sosyal medyada gündem yaratan anlar! Herkesin saçları dik dik oldu... “Yıldırımın habercisi” denilerek uyarı yapıldı

14.03.2023 15:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada milyonlarca izlenmeye ulaşan görüntülerde gemi güvertesinde bulunan herkesin bir anda saçlarının elektriklendiği anlar yer aldı. Kısa sürede fenomene dönüşen görüntü uzmanlar tarafından yıldırımın habercisi olarak yorumlandı. Durumun tehlikeli olduğu vurgulanırken genellikle sahil bölgelerinde yaşadığı belirtildi.

Sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çeken görüntülerde gemi güvertesinde olduğu anlaşılan bir grubun saçlarının bir anda elektriklenerek dikleşti anlar yer aldı. Gruptakiler durumu komik bularak o anları cep telefonu kameralarıyla kaydetmeyi tercih etti. Ancak Türkiye’deki ve dünyadaki uzmanlar böyle bir durum yaşanması halinde yıldırım düşme ihtimaline karşı kişilerin bölgeyi terk ederek güvenli bir alana geçmesini tavsiye etti.

TEHLİKELİ BİR DURUM

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Uzmanlar video insanların saçlarının hareketlenmesini yıldırımın habercisi olarak yorumladı. Atmoseferde bulunan elektrik yükleri zıt yüklerle deşarj olmakta ve saçları yukarı kaldırmak ya da vücutta fiziksel bir karıncalanma hissi yaratmaktadır.

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AFAD web sitesinde konuya ilişkin açıklamasında “Açık arazide eğer saçın dikleşmeye başlıyorsa, derin sızlıyorsa ve çatırdama gibi bir ses duyuyorsan dikkat! Seni her an yıldırım çarpabilir” ifadelerine yer verdi.

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