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  4. Penisi çürüdü! Klozetin deliğinden çıkan yılan dehşeti yaşattı

Penisi çürüdü! Klozetin deliğinden çıkan yılan dehşeti yaşattı

06.11.2021 08:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güney Afrika'ya turistik gezi için gelen Hollandalı adam, penisinden oldu. Tuvalette otururken yılanın ısırması sonucu penisi çürüyen Hollandalı, ameliyat olmak zorunda kalırken, söz konusu vaka tıp dergisinde yayımlandı.

Penisi çürüdü! Klozetin deliğinden çıkan yılan dehşeti yaşattı

Üroloji Vaka Raporlarına göre, 47 yaşında olduğu belirtilen ancak ismi açıklanmayan Hollandalı adamın durumu bir tıp dergisinde yayımlandı. Dergi, cinsel organ zehirlenmesi olayını bir ilk olarak duyurdu.

Güney Afrika'ya bir gezi için giden Hollandalı turist, klozetin içinde gizlenen kobranın varlığından habersiz tuvalete oturdu. Birkaç saniye sonra acı kıvranan adam helikopterle en yakın hastaneye kaldırıldı. Yılanın saldırmasından sonra penisi ve testis torbasının şişmiş ve koyu mor renkte olduğu bildirildi. Skrotal nekroz (Testis çürümesi) geçirdiği söylenen kişi hemen ameliyata alındı.

Talihsiz adam sonrasında ise çok sayıda yılan zehiri antiserumu ve geniş spektrumlu antibiyotik aldı. Hollandalı süreç içinde kusma ve yanma şikayetleri de bildirirken akut böbrek hasarı nedeniyle hemodiyaliz tedavisi gördü.

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KASIKTAN PARÇA ALINIP, PENİSE UYGULANDI

Skrotal nekrozun tüm fasyayı kapsadığı bildirilirken, ''Penil şaftındaki kusur, yüzeysel debridman ve vakum destekli kapatma pompası ile tedavi edildi. Kasıktan bir greft (doku) alınarak penisin üzerine yerleştirildi ve tamamen iyileşti'' denildi.

9 gün sonra hasta Hollanda'ya geri gönderilirken durumunun iyi olduğu bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
Güney Afrika Cumhuriyeti
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