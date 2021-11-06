Penisi çürüdü! Klozetin deliğinden çıkan yılan dehşeti yaşattı

Üroloji Vaka Raporlarına göre, 47 yaşında olduğu belirtilen ancak ismi açıklanmayan Hollandalı adamın durumu bir tıp dergisinde yayımlandı. Dergi, cinsel organ zehirlenmesi olayını bir ilk olarak duyurdu.

Güney Afrika'ya bir gezi için giden Hollandalı turist, klozetin içinde gizlenen kobranın varlığından habersiz tuvalete oturdu. Birkaç saniye sonra acı kıvranan adam helikopterle en yakın hastaneye kaldırıldı. Yılanın saldırmasından sonra penisi ve testis torbasının şişmiş ve koyu mor renkte olduğu bildirildi. Skrotal nekroz (Testis çürümesi) geçirdiği söylenen kişi hemen ameliyata alındı.

Talihsiz adam sonrasında ise çok sayıda yılan zehiri antiserumu ve geniş spektrumlu antibiyotik aldı. Hollandalı süreç içinde kusma ve yanma şikayetleri de bildirirken akut böbrek hasarı nedeniyle hemodiyaliz tedavisi gördü.

KASIKTAN PARÇA ALINIP, PENİSE UYGULANDI

Skrotal nekrozun tüm fasyayı kapsadığı bildirilirken, ''Penil şaftındaki kusur, yüzeysel debridman ve vakum destekli kapatma pompası ile tedavi edildi. Kasıktan bir greft (doku) alınarak penisin üzerine yerleştirildi ve tamamen iyileşti'' denildi.

9 gün sonra hasta Hollanda'ya geri gönderilirken durumunun iyi olduğu bildirildi.



