Güney Kore'de Cadılar Bayramı felaketi! Kurtulanlardan dehlete düşüren sözler

Güney Kore'nin başkenti Seul'ün Itaewon bölgesinde düzenlenen Cadılar Bayramı kutlamaları korkunç manzaralara sahne oldu. Ancak bu kez olanlar, kutlamaların bir parçası değildi. Bölgede düzenlenen kutlamalar esnasında izdiham yaşandı. Koronavirüs pandemisinin ardından ilke kez maskesiz bir şekilde toplanan kalabalığın 100 bin kişiye yakın olduğu bildirilirken, izdihamda 151 kişinin hayatını kaybettiği, 150 kişinin ise yaralandığı açıklandı.

NASIL KURTULDUĞUNU ANLATTI

İzdihamdan canlı kurtulanların açıklamaları felaketin boyutlarını gözler önüne serdi. Olay esnasında orada olanlardan biri olan lise öğrencisi Kim Seo-jeong, New York Times'a arkadaşlarıyla sıkışıp kaldığı izdihamdan nasıl kurtulduğunu anlattı.

''SESİMİZİ BASTIRDI''

Kalabalığın arasından çıkmayı başarınca arkadaşları ile yakındaki bir mağazaya sığındıklarını anlatan genç, ''Altımda kalan insanlar vardı ve üstüme düşenler de. Nefes alamıyordum. Bağırdık ve yardım istemek için çığlık attık, ama sokakta çalan müzik o kadar yüksekti ki sesimizi bastırdı'' diye konuştu.

KONTROLDEN ÇIKMIŞTI

BBC'ye konuşan iki tanık ise, sağlık ekipleri insanları tedavi etmeye çalışırken ara sokakta yaşananların bir film sahnesi gibi göründüğünü söyledi. Çok fazla insan olduğuna dikkat çeken ikili, kalabalığın tamamen kontrolden çıktığını anlattı.

DEVAM ETTİLER

İzdiham devam ederken ve birçok kişi şok içinde yere yığılırken, bazı mekanlardan müzik seslerinin yükselmeye devam ettiği bildirilirken, birçok insanın ise yanlarında gerçekleşen trajediden habersiz eğlenmeye devam ettikleri ortaya çıktı.

YAS İLAN EDİLDİ

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol, ülkede ulusal yas ilan edildiğini açıkladı. Ayrıca hükümetin, yaralıların tedavi, ölenlerin ise cenaze masraflarını karşılayacağını belirtti. İtfaiye yetkilisi Choi Seong-beom ise ölenlerin 97'sinin kadın, 54'ünün ise erkek olduğunu bildirdi.. 19'u ise başka ülke vatandaşıydı.

