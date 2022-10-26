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Sosyal medya fenomeni Nelly London, Cadılar Bayramı ruhuna çabuk girdi! Balkabağını kafasına geçirdi, iç çamaşırıyla poz verdi

26.10.2022 11:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada beden Nelly London, pozitifliğine yönelik yaptığı paylaşımları sayesinde kısa sürede ünlenmeyi başardı. Sosyal medyada yaratılan kusursuz güzellik anlayışına tepki gösteren Nelly London, kadınların kendi bedenleri içinde mutlu olması gerektiğini savunuyor. Cadılar Bayramı ruhuna giren London, bir balkabağını oyarak kafasına geçirdi ve iç çamaşırı takımıyla kamera karşısına geçti.

Sosyal medya fenomeni Nelly London, Cadılar Bayramı ruhuna çabuk girdi! Balkabağını kafasına geçirdi, iç çamaşırıyla poz verdi

Vücut pozitifliğini savunan Nelly London iç çamaşırı takımıyla poz verirken hayranlarını heyecanlandırmayı başardı. Kafasına gerçek bir balkabağı geçiren London, 513 bin takipçisiyle seksi Cadılar Bayramı pozlarını paylaştı. Bedeniyle gurur duyduğunu ifade eden London, iç çamaşırlı pozlarıyla hayranlarından tam not almayı başardı.

“GÖRDÜĞÜM EN SEKSİ BALKABAĞI”

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Cadılar Bayramı ruhunu yaşamak için bir balkabağını oyan London, sebzeyi evini süslemek için kullanmadı ve daha yaratıcı bir paylaşıma imza attı. Siyah iç çamaşırı takımıyla poz veren London, kafasına oyulmuş balkabağını geçirdi ve gönderisine, “Bir balkabağının günlük rutini” notunu ekledi.

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London ilk olarak duvar yaslandığı bir pozunu yayınladı ve sonrasında makyaj masasına oturarak kendisini güzelleştirdiği anları paylaştı. London son adımda ise lavabonun başında bulaşıkları yıkadığı anları gösterdi.

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Sosyal medya kullanıcıları London’un yaratıcı fikrine ve güzelliğine hayran kaldığını belirtirken yorum yapmayı ihmal etmedi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderisine, “Bunu seviyorum” dedi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Gördüğüm en seksi balkabağı” yorumunu yaptı.

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