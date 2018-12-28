Güney Kore'de, Kuzey'den kaçanların kimlik bilgileri çalındı

SEUL (AA) - Güney Kore'de Kuzey'den kaçarak ülkeye yerleşen yaklaşık bin kişinin adres ve kimlik bilgilerinin korsan saldırıyla çalındığı bildirildi.

Hana Yeniden Yerleştirme Merkezi bölge ofisinden yapılan açıklamada, bilgisayarlarından birinin güvenlik duvarının kasım ayında bir süreliğine kırıldığının tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, korsan saldırıdan Kuzey Kore'den kaçarak ülkeye yerleşenlerin etkilendiği kaydedildi.

Güney Kore Birleşme Bakanlığı da Kuzey'den kaçarak ülkenin güneydoğusuna yerleşen 997 kişinin doğum tarihleri, kimlikleri ve ev adreslerinin çalındığını duyurdu.

Polis, korsan saldırıyla ilgili soruşturma başlattı.

Hana'nın, ülke çapında Kuzey Kore'den kaçarak Güney'e yerleşenlere hizmet veren 25 ofisi bulunuyor.

Kore Savaşı'nın (1950-53) sona ermesinden bu yana yaklaşık 30 bin Kuzey Korelinin Güney'e kaçtığı ifade ediliyor.

Güney Kore, geçmiş yıllarda benzer siber saldırılardan Pyongyang yönetimini sorumlu tutarken, Kuzey Kore bu suçlamaları kabul etmiyordu.

