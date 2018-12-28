HABER

Güney Kore'de, Kuzey'den kaçanların kimlik bilgileri çalındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.12.2018 12:55 | Son Güncelleme

Güney Kore'de, Kuzey'den kaçanların kimlik bilgileri çalındı

SEUL (AA) - Güney Kore'de Kuzey'den kaçarak ülkeye yerleşen yaklaşık bin kişinin adres ve kimlik bilgilerinin korsan saldırıyla çalındığı bildirildi.

Hana Yeniden Yerleştirme Merkezi bölge ofisinden yapılan açıklamada, bilgisayarlarından birinin güvenlik duvarının kasım ayında bir süreliğine kırıldığının tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, korsan saldırıdan Kuzey Kore'den kaçarak ülkeye yerleşenlerin etkilendiği kaydedildi.

Güney Kore Birleşme Bakanlığı da Kuzey'den kaçarak ülkenin güneydoğusuna yerleşen 997 kişinin doğum tarihleri, kimlikleri ve ev adreslerinin çalındığını duyurdu.

Polis, korsan saldırıyla ilgili soruşturma başlattı.

Hana'nın, ülke çapında Kuzey Kore'den kaçarak Güney'e yerleşenlere hizmet veren 25 ofisi bulunuyor.

Kore Savaşı'nın (1950-53) sona ermesinden bu yana yaklaşık 30 bin Kuzey Korelinin Güney'e kaçtığı ifade ediliyor.

Güney Kore, geçmiş yıllarda benzer siber saldırılardan Pyongyang yönetimini sorumlu tutarken, Kuzey Kore bu suçlamaları kabul etmiyordu.

PARTNERTelefonunuzdaki bu ayarı hemen kapatın!Telefonunuzdaki bu ayarı hemen kapatın!
İmamoğlu'ndan Kadir Topbaş'a ziyaret (1)İmamoğlu'ndan Kadir Topbaş'a ziyaret (1)
Bingöl'de kardan kapanan 107 köy yolu ulaşıma açıldı Bingöl'de kardan kapanan 107 köy yolu ulaşıma açıldı 
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Güney Kore siber saldırı

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan elini öpmek isteyen öğrencilere bu yanıtı verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan elini öpmek isteyen öğrencilere bu yanıtı verdi

Askeri tank palet fabrikası Katarlılara mı satılıyor?

Askeri tank palet fabrikası Katarlılara mı satılıyor?

Ünlü şarkıcının yüzü tamamen değişti

Ünlü şarkıcının yüzü tamamen değişti

Beşiktaş'ta ayrılık

Beşiktaş'ta ayrılık

Resmi Gazete'de yayımlandı! Bu sabah yürürlüğe girdi

Resmi Gazete'de yayımlandı! Bu sabah yürürlüğe girdi

'Mehmet Özhaseki belediyede atamalara başladı'

'Mehmet Özhaseki belediyede atamalara başladı'

İlginizi Çekebilir

Tüm zamanların en izlenesi 7 romantik filmi

Tüm zamanların en izlenesi 7 romantik filmi

Ekip aracında genç kadına korkunç tecavüz! Evine bırakmak için aldı ve...

Ekip aracında genç kadına korkunç tecavüz! Evine bırakmak için aldı ve...

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

RTÜK'ten FOX TV ve Halk TV'ye milyonluk ceza

RTÜK'ten FOX TV ve Halk TV'ye milyonluk ceza

'Tarihi yüzleşme' olarak tanımladı! 'Cesaretin var mı?'

'Tarihi yüzleşme' olarak tanımladı! 'Cesaretin var mı?'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mehmet Ali Sarı, Atatürk Havalimanında gözaltına alındı!

Mehmet Ali Sarı, Atatürk Havalimanında gözaltına alındı!

Twitter'da 'Allah C.C.' ismiyle paylaşım yapıyordu! Mahkemeden hapis kararı

'Allah C.C.' ismiyle paylaşım yapıyordu... Karar verildi!

Jandarmanın yakaladığı akbabanın üzerindeki bilgi şaşırttı

Jandarma yakaladı! O detay şaşırttı

Bakanlık duyurdu! Rekor sayıda esrar ele geçirildi

Bakanlık duyurdu! Rekor sayıda esrar ele geçirildi

Ümraniye'de hareketlilik! Polis müdahale etti

Ümraniye'de hareketlilik! Polis müdahale etti

Bugün hangi il ve ilçede okullar tatil? (28 Aralık 2018 kar tatili)

14 ilde okullara kar tatili

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.