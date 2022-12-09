Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber
  4. Güney Koreliler artık bir yaş daha genç olacak! Yeni yaş kararı verildi

Güney Koreliler artık bir yaş daha genç olacak! Yeni yaş kararı verildi

09.12.2022 15:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güney Kore’nin Ulusal Meclisi, yaşın doğum tarihine göre verildiği uluslararası yaş sayma sisteminin kullanılmasında birleştirici bir karar aldı.Güney Koreliler, ülkenin yaş sayma sisteminde yapılan resmi değişikliğin ardından yakında bir veya iki yaş gençleşecekler.

Güney Koreliler artık bir yaş daha genç olacak! Yeni yaş kararı verildi

Güney Kore’de şu anda üç farklı yaş sayma sistemi kullanıyor. En yagın kullanıma sahip olanı ise kişilerin doğar doğmaz 1 yaşında kabul edildiği ve yeni yılın ilk gününde bir yaş daha büyüdüğü Kore yaşı sistemi olarak kabul ediliyor. İkinci sistem, uluslararası geçerliliği olan, kişinin yaşının doğum tarihine göre belirlendiği, üçüncü sistem ise yeni yılın ilk gününde kişinin yaşına bir yıl eklendiği sistemdir.

HALK DA RAHATSIZDI

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, bu yılın başlarında, "gereksiz sosyal ve ekonomik maliyetler" yarattıklarını söyleyerek, ülkenin yaş sayma sistemlerini seçim vaadi olarak birleştireceğine söz vermişti. Değişikliğin önümüzdeki Haziran ayında yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Hükümet Mevzuatı Bakanlığı tarafından Eylül ayında yapılan bir ankete göre, Güney Korelilerin %80'inden fazlası yaş sayma sisteminin birleştirilmesini destekledi. Ankete göre, %86'sı günlük hayatlarında doğum tarihlerine göre hareket edeceklerini söyledi.

İlginizi Çekebilir

Evlilik dışı cinsel ilişki yasaklandı! Hapis cezası..

Evlilik dışı cinsel ilişki yasaklandı! Hapis cezası..

 Korkunç infaz! Tek bir karesini bile affetmedi

Korkunç infaz! Tek bir karesini bile affetmedi

 Korku dolu anlar! Bir anda alevler yükseldi

Korku dolu anlar! Bir anda alevler yükseldi

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ünlü isme benzerliği gündem oldu! 23 kadını cinsel birliktelik için...Ünlü isme benzerliği gündem oldu! 23 kadını cinsel birliktelik için...
Seks işçisi şoke etti! “Müşterimle otelde eşine basıldık!”Seks işçisi şoke etti! “Müşterimle otelde eşine basıldık!”
Dünyada bir ilk! Cesedi televizyonda parçalara ayrıldıDünyada bir ilk! Cesedi televizyonda parçalara ayrıldı
Anahtar Kelimeler:
Güney Kore nüfus yaş

En Çok Okunan Trend Haberler

Evli adamla beraber olan kadının toynakları ve kuyruğu çıktı

Evli adamla beraber olan kadının toynakları ve kuyruğu çıktı

10 yıl önce gömülmüştü! Mezarından çıkartıp...

10 yıl önce gömülmüştü! Mezarından çıkartıp...

Olanlar oldu! Sarhoş müşteri yarı çıplak marketi bastı

Olanlar oldu! Sarhoş müşteri yarı çıplak marketi bastı

Banka soygununu bastonuyla durdu! Kahraman ilan edildi

Banka soygununu bastonuyla durdu! Kahraman ilan edildi

İlginizi Çekebilir

Dünya bunu konuşuyor! Covid-19'un yeni varyantı: 'BQ1'

Dünya bunu konuşuyor! Covid-19'un yeni varyantı: 'BQ1'

Duygularınızın gerçeklerin önüne geçmesine izin vermeyin

Duygularınızın gerçeklerin önüne geçmesine izin vermeyin

Havalı görünmek isteyenler buraya! Kalitesi ve şıklığıyla göz dolduran saatleri sizin için seçtik

Havalı görünmek isteyenler buraya! Kalitesi ve şıklığıyla göz dolduran saatleri sizin için seçtik

Piyango ona vurdu! Sakladığı biletin yerini unutunca...

Piyango ona vurdu! Sakladığı biletin yerini unutunca...

Ayin yapıyorlardı! 14 kişi sele kapılıp hayatını kaybetti

Ayin yapıyorlardı! 14 kişi sele kapılıp hayatını kaybetti

İşte 2022 yılına damga vuran o akıllı telefonlar!

İşte 2022 yılına damga vuran o akıllı telefonlar!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.