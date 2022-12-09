Güney Koreliler artık bir yaş daha genç olacak! Yeni yaş kararı verildi

Güney Kore’de şu anda üç farklı yaş sayma sistemi kullanıyor. En yagın kullanıma sahip olanı ise kişilerin doğar doğmaz 1 yaşında kabul edildiği ve yeni yılın ilk gününde bir yaş daha büyüdüğü Kore yaşı sistemi olarak kabul ediliyor. İkinci sistem, uluslararası geçerliliği olan, kişinin yaşının doğum tarihine göre belirlendiği, üçüncü sistem ise yeni yılın ilk gününde kişinin yaşına bir yıl eklendiği sistemdir.

HALK DA RAHATSIZDI

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, bu yılın başlarında, "gereksiz sosyal ve ekonomik maliyetler" yarattıklarını söyleyerek, ülkenin yaş sayma sistemlerini seçim vaadi olarak birleştireceğine söz vermişti. Değişikliğin önümüzdeki Haziran ayında yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Hükümet Mevzuatı Bakanlığı tarafından Eylül ayında yapılan bir ankete göre, Güney Korelilerin %80'inden fazlası yaş sayma sisteminin birleştirilmesini destekledi. Ankete göre, %86'sı günlük hayatlarında doğum tarihlerine göre hareket edeceklerini söyledi.