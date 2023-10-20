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"Günlük 750 bin TL harcıyorum" diyen Dilan Polat 6 yıl önceki kazancıyla şaşırttı!

20.10.2023 07:39 | Son Güncelleme:
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"Bazen bir AVM’de günlük 750 bin TL harcıyorum. Her ay 1 milyon TL'lik yardım dağıtıyorum" diyerek sosyal medyayı salladıktan sonra hakkında 4 ayrı suçtan soruşturma başlayan Dilan Polat'ın 6 yıl önce Show Haber'de yaptığı açıklama gündem oldu.

"Günlük 750 bin TL harcıyorum" diyen Dilan Polat 6 yıl önceki kazancıyla şaşırttı!

Dilan Polat, katıldığı programda yaptığı açıklamalarla bir kez daha gündeme oturmuştu. Dilan Polat, harcamaları ile ilgili sorulan bir soruya “Bazen bir AVM’de günlük 750 bin TL harcıyorum. Her ay 1 milyon TL'lik yardım dağıtıyorum" demişti.

Fenomen o yayından sonra pek çok soruya maruz kalmış hakkında kara para aklama iddiaları gündeme gelmişti.

İddialardan sonra hakkında 4 ayrı suçtan dava açılan mal varlıklarına el konulduğu söylenen Polat'ın 6 yıl önce Show Haber'e çıktığı görüntüler gündem oldu.

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O dönem doğum fotoğrafçılığı yapan Polat katıldığı haber programında günlük kazancını da açıklamış. Dilan Polat o dönemlerde günde bazen 850 TL bazen de 1500 TL kazanıyormuş.

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Dilan Polat sosyal medya

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