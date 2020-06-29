Günlük burçlarınızı okumadan seyahat hazırlığı yapmayın, ilişki adımları atmayın ve herhangi bir evrak imzalamayın. Farkında değiliz ama günlük burçlar hayatımızı o kadar güzel analiz ediyor ki...

30 Haziran günlük burç yorumları; aşk, para ve sağlık üzerine etkileri nasıl olacak? 30 Haziran günlük burç yorumları; aşk, para ve sağlık üzerine etkileri nasıl olacak? Koç, boğa, akrep, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, yay, oğlak, kova ve balık burcunda günlük astroloji durumu nasıl olacak. Merak edilen günlük burçlar ve yorumları haberimizde. 30 Haziran 2020 Salı günlük burç yorumları 30 Haziran 2020 Salı Koç Burcu Günlük Burç Yorumları Dün güne sıkılgan başlamıştınız ama bugün güzel bir gün geçireceksiniz. Akrabalarınız ve eşinizle ilgili yaşadığınız bir takım sorunlar güne sıkılgan başlamanıza sebep olsa da gün sonunda harika kapanız yapacaksınız. Uzun süredir hissetmediğiniz ve bilinçaltınızda yer eden bazı duygular tekrar ortaya çıkacak. Akrabalarınız sağlıkla ilgili konularda sizden yardım isteyebilir. Maddi olarak bugün her şey planladığınız gibi gidecek. İlişkilerinizde iletişim de sıkıntılar yaşamanız olası.

2020 TEMMUZ AYI AYLIK BURÇLARIN TAMAMI İÇİN TIKLAYINIZ 30 Haziran 2020 Salı Boğa Burcu Günlük Burç Yorumları Bugün birçok konuda dengeleri yakalayacaksınız. İşinizi geliştirmek ya da yeni atılımlar yapmak için fırsatlar bulacağınız bir gün. Ani öfke patlamalarına dikkat, insanların sizden uzaklaşmasına neden oluyorsunuz. İlişkilerinizde de benzer durum söz konusu, ön yargılı olmayı bırakmalısınız. 29 HAZİRAN - 5 TEMMUZ 2020 HAFTALIK BURÇ YORUMLARI İÇİN TIKLAYINIZ # 30 Haziran 2020 Salı İkizler Burcu Günlük Burç Yorumları Bugün partneriniz ya da evle ilgili durumlardan dolayı günü stresli geçirebilirsiniz. Partnerinizle aranızda unutmak istediğiniz bir anı ya da kötü bir olay geçtiyse tekrar gün yüzüne çıkabilir. Mart ayından bu yana uğraştığınız bir şey artık sonuca varacak. Günü güzelleştirmek için sevdiklerinizle vakit geçirmek ve yuvanızdan dışarı çıkmak istemiyor olabilirsiniz. 2020 TEMMUZ AYI AYLIK BURÇLARIN TAMAMI İÇİN TIKLAYINIZ 30 Haziran 2020 Salı Yengeç Burcu Günlük Burç Yorumları Bugün sizin için çok zorlayıcı geçecek. Eleştirilere açık bir insan olmadığınız için çevrenizden gelen eleştiriler canınızı sıkabilir. Eğer öfkenizi kontrol ederek eleştirilere karşı kendinizi ifade etmeyi denerseniz gününüz güzelleşebilir. İkili ilişkilerde karşılıklı bir beklenti söz konusu. 29 HAZİRAN - 5 TEMMUZ 2020 HAFTALIK BURÇ YORUMLARI İÇİN TIKLAYINIZ # 30 Haziran 2020 Salı Aslan Burcu Günlük Burç Yorumları #

Ufak tefek olayları büyütüp kendinize dert ediniyorsunuz. Siz yüksek enerjinizle bilinin bir insansınız bunun gibi sorunlarla beslenmek sizi dibe çekecektir. Bir an önce ne istediğinize karar vermeniz gerekiyor. İç sesinizi dinleyerek kararınızı alın.