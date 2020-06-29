Günlük Burç Yorumları (30 Haziran 2020 Salı)

Günlük burçlarınızı okumadan seyahat hazırlığı yapmayın, ilişki adımları atmayın ve herhangi bir evrak imzalamayın. Farkında değiliz ama günlük burçlar hayatımızı o kadar güzel analiz ediyor ki...
30 Haziran günlük burç yorumları; aşk, para ve sağlık üzerine etkileri nasıl olacak? 30 Haziran günlük burç yorumları; aşk, para ve sağlık üzerine etkileri nasıl olacak? Koç, boğa, akrep, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, yay, oğlak, kova ve balık burcunda günlük astroloji durumu nasıl olacak. Merak edilen günlük burçlar ve yorumları haberimizde.
Dün güne sıkılgan başlamıştınız ama bugün güzel bir gün geçireceksiniz. Akrabalarınız ve eşinizle ilgili yaşadığınız bir takım sorunlar güne sıkılgan başlamanıza sebep olsa da gün sonunda harika kapanız yapacaksınız. Uzun süredir hissetmediğiniz ve bilinçaltınızda yer eden bazı duygular tekrar ortaya çıkacak. Akrabalarınız sağlıkla ilgili konularda sizden yardım isteyebilir. Maddi olarak bugün her şey planladığınız gibi gidecek. İlişkilerinizde iletişim de sıkıntılar yaşamanız olası.
Bugün birçok konuda dengeleri yakalayacaksınız. İşinizi geliştirmek ya da yeni atılımlar yapmak için fırsatlar bulacağınız bir gün. Ani öfke patlamalarına dikkat, insanların sizden uzaklaşmasına neden oluyorsunuz. İlişkilerinizde de benzer durum söz konusu, ön yargılı olmayı bırakmalısınız.
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Bugün partneriniz ya da evle ilgili durumlardan dolayı günü stresli geçirebilirsiniz. Partnerinizle aranızda unutmak istediğiniz bir anı ya da kötü bir olay geçtiyse tekrar gün yüzüne çıkabilir. Mart ayından bu yana uğraştığınız bir şey artık sonuca varacak. Günü güzelleştirmek için sevdiklerinizle vakit geçirmek ve yuvanızdan dışarı çıkmak istemiyor olabilirsiniz.
Bugün sizin için çok zorlayıcı geçecek. Eleştirilere açık bir insan olmadığınız için çevrenizden gelen eleştiriler canınızı sıkabilir. Eğer öfkenizi kontrol ederek eleştirilere karşı kendinizi ifade etmeyi denerseniz gününüz güzelleşebilir. İkili ilişkilerde karşılıklı bir beklenti söz konusu.
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Ufak tefek olayları büyütüp kendinize dert ediniyorsunuz. Siz yüksek enerjinizle bilinin bir insansınız bunun gibi sorunlarla beslenmek sizi dibe çekecektir. Bir an önce ne istediğinize karar vermeniz gerekiyor. İç sesinizi dinleyerek kararınızı alın.
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Kendinize yapılmayan şeyleri siz de başkasına yapıyor ve insanların özeline giriyorsunuz. Karşı taraftan tepki aldığınızda da sinirleniyorsunuz. Biraz tarafsız olmayı deneyin. İkili ilişkilerde kalbini kırdığınız insanlar olabilir. Kırdığınız insanlarla aranıza duvar örmeyin.
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Denge kurmakta zorlandığınız ve karar alamadığınız bir gündesiniz. İç sesinizi bugün dinlemeyi bırakırsanız kafanız da karışmayacak. Sosyalleşmeye çok önem veriyorsunuz fakat sağlığınızın öncelikli olduğunu unutmayın. Sağlıkla ilgili konularda canınız sıkılabilir, her şey zamanla geçecek merak etmeyin.
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Uzun zamandır beklediğiniz o kişi karşınıza çıktı ve siz adım atmıyorsunuz. Kafanız bu günlerde çok fazla karışık ve karar almakta sıkıntı yaşıyorsunuz. Bir an önce karar almalısınız, insanlar sizin kuruntunuzu beklemez. Dışarı çıkıp biraz sosyalleşin ve hava alın. Hızlı karar almanızda fayda sağlayacaktır.
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Bugün bazı ilişkilerinizde artık sona geldiğinizi fark edeceksiniz. Bazı kopmalar yaşayacak ve bu kopmalardan dolayı finansal açıdan açılmanız söz konusu. Finansal krizlerle ilerleyen süreçte karşılaşmamak için ayrılıklardan sonra cüzdanınızı yanınızda taşımayın.
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Sürekli insanların derdine ortak oluyor ve herkesin her konuda yanında oluyorsunuz. Sizin yanınızda dahi durmak insanlara büyük bir güven veriyor. Bu yüzden etrafınız çok kalabalık ve sizi çok seviyorlar. İkili ilişkilerde sahiplenmeyi bırakıp karşınızdakini biraz olsun rahat bırakmalısınız. Herkesin yine sizin gücünüzden faydalandığı bugün siz de kendinizi düşünün. Biraz olsun kendiniz için enerji harcayın.
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Güne heyecanlı başlayıp günün ortasında üzülebilirsiniz. Akrabalarınızdan çok güzel haberler alacak, günü yine yüksek bir enerji ile bitireceksiniz. Bugün inişli çıkışlı bir gün olacak. İlişkinizde de benzer durum olacak.
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Duygusal olarak kendinizi kötü hissettiğiniz bir gün olabilir. Eğer kaybettiğinizi düşünerek yeni ilişkilere adım atarsanız hata yaparsınız. Öncelikle gerçeklerle yüzleşip o gerçeği kabul etmelisiniz. Bundan sonra kabuğunuza çekilip biraz düşünmeniz gerekiyor. Aceleci olmadığınız konularda gökyüzü sizi destekleyecek.
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