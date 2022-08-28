Günün Apple Watch Pro söylentisi: Apple Watch Series 7 ile arasında "büyük" bir fark olacak

Apple, 7 Eylül Çarşamba günü bir etkinlik düzenleyeceğini açıkladı. Açıklamanın ardından Apple'ın 7 eylül etkinliğinde tanıtılacak cihazlar konuşulur oldu. Şirketin 7 Eylül'de iPhone 14 serisini, yeni Apple Watch modellerini ve yeni AirPods Pro 2'yi tanıtacağı iddia edildi. Gün içinde çıkan bir rapor ise etkinlikte tanıtılması beklenen daha dayanıklı Apple Watch modeli Apple Watch Pro ile Apple Watch Series 7 arasındaki "büyük" farka dikkat çekildi.

APPLE WATCH PRO VE APPLE WATCH SERİES 7 ARASINDA BÜYÜK FARK

Japon web sitesi Mac Otakara tarafından bugün yayınlanan o rapora göre, "Apple Watch Pro" olarak bahsedilen daha dayanıklı Apple Watch modeli, 47 mm'lik bir kasa boyutuna sahip olacak. Bu boyut, Apple Watch Pro ve Apple Watch Series 7 arasında büyük bir kasa boyutu farkı olacağını gösteriyor. Çünkü Apple Watch Series 7 41 mm ve 45 mm kasa boyutlarına sahip.

Ayrıca raporda, Apple Watch Pro'nun düz bir ekrana sahip olacağı iddia edildi. Düz tasarım, Apple Watch Pro'nun dayanıklılığını artırabilir.

APPLE WATCH PRO'NUN ÖZELLİKLERİ

Apple Watch Pro için beklenen diğer özellikler arasında titanyum kasa, daha uzun pil ömrü, geliştirilmiş Düşük Güç Modu ve S8 çip var. Bloomberg'den Mark Gurman, Apple Watch Pro'nun yürüyüş ve ekstrem sporlar gibi aktiviteler için tasarlanmış "sağlam" bir model olacağını kaydetmişti.

APPLE WATCH PRO'NUN FİYATI

Apple'ın Apple Watch Pro'nun fiyatı için neler düşündüğü henüz bilinmiyor. Ancak titanyum Apple Watch modelleri şu anda ABD'de 799 dolardan başlayan fiyatlarla satılıyor. Bu yüzden Apple Watch Pro'nun yaklaşık 799 ila 999 dolar arasında bir başlangıç fiyatına sahip olması bekleniyor.

