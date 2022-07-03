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Apple Watch Series 8 ateşinizin olup olmadığını anlayabilir!

03.07.2022 17:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Apple Watch Series 8'in yakında çıkması bekleniyor. Güvenilir sızıntı kaynağı Mark Gurman'a göre ise Apple'ın yeni akıllı saati ateşinizin olup olmadığını anlayabilecek ve normalden daha yüksek bir ateşiniz varsa size söyleyebilecek. Yüksek ateşin Kovid-19 başta olmak üzere bazı viral enfeksiyonların en yaygın semptomları arasında bulunduğunu hesaba katarsak, yeni Apple Watch özelliği anlam kazanıyor.

Apple Watch Series 8 ateşinizin olup olmadığını anlayabilir!

Mark Gurman, bu kez Apple Watch Series 8'in vücut ısısı özelliği ile ses getirdi. Gurman'a göre, yakında çıkacak olan Apple Watch Series 8, yeni bir yerleşik sensör sayesinde normal vücut sıcaklığından daha yüksek bir ateşi olduğunda bunu kullanıcıya bildirebilecek.

APPLE WATCH SERİES 8 ATEŞİNİZİ ÖLÇECEK

Power On haber bülteninin son sayısında yazan Gurman, "Apple Watch Series 8"in, sensörün Apple'ın dahili testlerini geçmesi koşuluyla yeni bir vücut ısısı sensörüne sahip olacağını düşündüğünü söyledi. Teknoloji yazarı, sensörün hem standart Apple Watch Series 8 hem de sporcular için tasarlanmış yeni bir "sağlamlığıyla öne çıkan model için uygun olduğuna inandığını belirtti.

Apple Watch

Buna göre yeni Apple Watch Series 8 kullanıcılara mevcut vücut sıcaklıklarını direkt okumayacak, bunun yerine ateşi olduğuna düşündüğünde kullanıcıları direkt uyaracak.

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Yüksek ateş Kovid-19 başta olmak üzere bazı viral enfeksiyonların en yaygın semptomları arasında bulunuyor.

APPLE WATCH SERIES 8'İN ÖZELLİKLERİ...

Apple Watch Series 8'in özellikleri arasında yeni vücut ısısı sensörünün yanı sıra Series 6 ve 7 ile aynı işlemci ve Apple Watch Series 7 ile aynı tasarımı koruması bekleniyor. Ancak Apple Watch Series 8'in üst düzey modelleri güncellenmiş ekranlar içerebilir.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı saat Apple
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