Gupse Özay, eşi Barış Arduç'un öpüşmesini beğenen Bülent Ersoy hakkında konuştu: "Beni aradı..."

'Deliha' film setinde başlayan aşkları 6 yıl sürdükten sonra 2020'de nikah masasına oturan Barış Arduç ile Gupse Özay, magazin dünyasının örnek gösterilen çiftlerinden.

Mutlu evlilikleriyle dikkatleri üzerine çeken Barış Arduç ve Gupse Özay, 2022 yılında kızları Jan Asya'yı kucaklarına almışlardı.

Kaan Yıldırım, Erkan Kolçak Köstendil, Derya Karadaş ve Sarp Apak'ın rol aldığı 'İyi Bir Aile Değiliz' filminin galası yapıldı. Galaya katılanlar arasında oyuncu çift Gupse Özay ile Barış Arduç da vardı.

Galada gazetecilerin sorularını cevaplandıran ünlü çift, kameralar karşısında da şakalaşmayı ihmal etmedi.

"BİR ÖPÜŞÜ VAR"

Bülent Ersoy, Barış Arduç için “Bir öpüşü var! Öyle güzel öpen bir adam olamaz. Hemen yapışmıyor. Gözlerinin içine bakıyor, ardından vantuzluyor” demişti. Ersoy'un bu sözleri ikiliye soruldu.

Bu yoruma Barış Arduç “Ne diyeyim, sağolsun” dedi. Eşi Gupse Özay ise ,“Beni aradı, çok tatlı bir kadın, çok şeker” ifadelerini kullandı.







