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Gupse Özay, Kerem Bürsin ve Öykü Karayel'li Platonik Aşk dizisi başlamadan kriz çıktı! Bazı sahneler istenmedi

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
19.09.2024 13:30
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Gupse Özay’ın senaryosunu kaleme alıp başrolünü oynayacağı “Platonik Aşk” dizisinin okuma provaları başladı. Kerem Bürsin ve Öykü Karayel'in de kadrosunda yer aldığı dizi henüz başlamadan kriz çıktı. Dijital komedi dizisindeki bazı sahneler istenmedi.

Gupse Özay, Kerem Bürsin ve Öykü Karayel'li Platonik Aşk dizisi başlamadan kriz çıktı! Bazı sahneler istenmedi

Gupse Özay’ın yazdığı “Platonik Aşk” dizisinin okuma provaları başladı ve ekibin önümüzdeki günlerde sete çıkması planlanıyor. 8 bölümlük dijital komedi dizisinde Gupse Özay “Gülten”, Öykü Karayel ise “Nedret” karakterine hayat verecek. Özay ve Karayel iki kardeşi canlandıracak.

Kerem Bürsin ise dizide “Kaan” rolüyle iki kardeşin hayatına girecek bir isim olacak. Heyecanla beklenen dizinin yönetmen koltuğunda ise Onur Bilgetay oturacak.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; dizinin uzun bir aradan sonra yeniden yerli piyasadan içerik almaya başlayan Disney Plus’ta yayınlanması bekleniyordu.

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BAZI SAHNELER İSTENMEDİ

Ancak “Platonik Aşk” diziyle ilgili kulislerde dolaşan iddialara göre Disney senaryodaki birkaç sahnenin değiştirilmesini talep etti.

KRİZ ÇIKTI

Şirketin bu isteği kabul edilmeyince platform diziyi almaktan sözleşme aşamasındayken vazgeçti. Gupse Özay, Kerem Bürsin ve Öykü Karayel'li Platonik Aşk dizisinin Netflix’te yayınlanması iddiaları ise gündeme geldi.

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Anahtar Kelimeler:
Gupse Ozay Kerem Bürsin Öykü Karayel
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