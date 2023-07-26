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  4. Gurbetçi çocuğun vatan sevgisi sosyal medyada gündem oldu! Türk bayrağını görünce sevinçten ağladı

Gurbetçi çocuğun vatan sevgisi sosyal medyada gündem oldu! Türk bayrağını görünce sevinçten ağladı

26.07.2023 12:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Norveç'te yaşayan gurbetçi ailenin 9 yaşındaki oğlu Hüseyin Temel'in Kapıkule Sınır Kapısı'nda Türk bayrağını gördüğü anda yaşadığı heyecan ve mutluluk görüntüleri gündem oldu. Bayrakları göstererek sevinç gözyaşı döken çocuğun yaşadığı duygu dolu anlar sosyal medyada çok konuşuldu.

Norveç'in başkenti Oslo'da yaşayan gurbetçi aile, ilkokul 4'üncü sınıf öğrencisi çocukları Hüseyin Temel ile birlikte kara yoluyla Türkiye'ye geldi. İki gün süren yolculuk boyunca zaman zaman telefonla görüntüler çeken aile, Kapıkule Sınır Kapısı'na yaklaşıldığı sırada da kayıttaydı.

TÜRK BAYRAĞINI GÖRÜNCE SEVİNÇ GÖZYAŞI DÖKTÜ

Türk bayrağını gördüğü anda heyecanla araçtakilere, bayrakları göstererek sevinç gözyaşı döken çocuğun görüntüleri sosyal medyada büyük beğeni topladı.

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"ASKER VEYA POLİS OLMAK İSTİYORUM"

Hüseyin Temel, AA muhabirine, Norveç'te doğup büyüdüğü halde her yıl ziyaret ettiği ülkesine özlem yaşadığını belirterek, "Bulgaristan'dan çıkarken Türk bayrağını dalgalanırken gördüm ve çok heyecanlandım. Türkiye'yi çok seviyorum bu yüzden büyüdüğümde asker veya polis olmak istiyorum." dedi.

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"DUYGULU ANLAR YAŞADIK"

Baba Ömer Temel ise "Oğlumun, 'Türk bayrağı gördüm' diye çığlık atarak ağlamaya başlamasıyla arabada hepimiz duygulu anlar yaşadık. Elhamdülillah, böyle vatan aşkıyla yanan evladım olduğu için." diye konuştu.

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(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Türk bayrağı gurbetçi aile

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