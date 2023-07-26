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Kılıçdaroğlu son sözünü söyledi, "Yollarımızı ayırırız" diyerek uyardı: Talimatı verdi! 'Özgür Özel' detayı dikkatlerden kaçmadı

26.07.2023 09:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP'de dün akşam kritik bir toplantı daha gerçekleşti. Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da Ahlatlıbel'de partisinin milletvekilleriyle bir araya geldi. Buluşmaya Kılıçdaroğlu, Grup Başkanı Özgür Özel ile yan yana geldi. Parti içi tartışmaları alevlendiren Zoom toplantısının ardından Kılıçdaroğlu, Özel ile ilk kez aynı karede yer aldı. Yemekli buluşma sırasında ise Kılıçdaroğlu'nun milletvekillerinden bir istekte bulunduğu, "Farklı düşüncede olan varsa yollarımızı ayıralım" dediği öğrenildi.

Kılıçdaroğlu son sözünü söyledi, "Yollarımızı ayırırız" diyerek uyardı: Talimatı verdi! 'Özgür Özel' detayı dikkatlerden kaçmadı

CHP'de adım adım kurultaya gidilen sancılı süreçte tartışmaların fitilini ateşleyen son gelişmelerden biri, 'değişim' hareketinin öncüsü Ekrem İmamoğlu moderasyonunda CHP'li üst düzey bazı isimlerin katıldığı ve Genel Merkez'den habersiz gerçekleştirilen Zoom toplantısı olmuştu. O toplantıda özellikle CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın'ın yer alması dikkat çekmişti. Toplantı görüntülerinin sosyal medyaya sızması yeni bir gündem yarattı.

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TARTIŞMALI ZOOM TOPLANTISININ ARDINDAN PEŞ PEŞE TOPLANTILAR

Gizli Zoom toplantısının ardından art arda kritik toplantılar gerçekleştirerek partililerle bir araya gelen Kemal Kılıçdaroğlu son olarak dün akşam partisinin TBMM'deki grup toplantısının ardından milletvekilleri ile Ankara Çankaya'da bulunan Ahlatlıbel Atatürk Parkı'nda bir araya geldi.

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TOPLANTIDAN SONRA İLK KEZ AYNI KAREDELER

Yemeğe çok sayıda milletvekili aileleri ile birlikte katıldı. Kılıçdaroğlu, Ahlatlıbel'e CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve Grup Başkanvekilleri Burcu Köksal ve Ali Mahir Başarır ile aynı anda geldi.

Gizli Zoom toplantısında yer almasıyla CHP'den bazı eleştirilere konu olan Özgür Özel ile Kılıçdaroğlu, toplantının ardından ilk kez aynı karede yer aldı.

Basına kapalı olarak gerçekleştirilen yemekli organizasyon saat 20.00 itibari ile başladı.

AÇILIŞ KONUŞMASI ÖZGÜR ÖZEL'DEN

Öte yandan CNN TÜRK Muhabiri Melike Görür aktardığına göre dünkü toplantı yaklaşık 3 saat sürdü. Görür detayları şöyle anlattı:

"İlk olarak CHP Grup Başkanı Özgür Özel konuştu. Sonrasında Kılıçdaroğlu yaklaşık yarım saat süren bir konuşma yaptı.

KILIÇDAROĞLU'NDAN "YOLLARIMIZI AYIRIRIZ" UYARISI

Kılıçdaroğlu konuşmasında milletvekillerine bir istekte bulundu, kamuoyu önünde parti içindeki tartışmaların konuşulmaması gerektiğini söyledi. Kılıçdaroğlu'nun 'Kamuoyuna farklı görüntü vermeyi kabul etmem. Bugüne kadar çok konuşuldu. Bundan sonrasına müsaade etmem. Bu düşüncede olanlar varsa yollarımızı ayıralım' dediği öğrenildi.

'TATİL DÖNEMİ' TALİMATI

Öte yandan milletvekilleri programın formatı dolayısıyla söz almadı. Kılıçdaroğlu tatil döneminde ne yapılması gerektiği yönünde talimat verdi.

Muhtarlar ve kanaat önderleri ile buluşmalar yapılmasını istedi milletvekillerinden. Oy alınamayan yerlerde de çalışmalar yapılması gerektiğine ilişkin yol gösterdi.

ZOOM TOPLANTISINDAKİLER DE KATILDI

Toplantıda katılımın yüksek olduğu, Zoom toplantısına katılan isimlerin de dünkü toplantıda bulunduğu belirtiliyor."

KILIÇDAROĞLU'NDAN ZOOM TOPLANTISI YORUMU

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, parti içi muhalefeti temsil ettiği öne sürülen isimlerin Genel Merkez'den habersiz yapıldığı ortaya çıkan Zoom toplantısıyla ilgili "Tamamını seyretmedim. Gerek duymadım. Etik olarak rahatsız edici bazı uygulamalar vardı" yorumunda bulunmuştu.

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Kemal Kılıçdaroğlu Özgür Özel CHP

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