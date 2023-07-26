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AK Parti'nin yerel seçim hazırlığında 'yeni parti' detayı! Erdoğan talimat verdi: 1994 yılındaki ortam yaratıldı

26.07.2023 10:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yerel seçim öncesi muhalefet cephesindeki belirsizlik devam ederken, iktidar kanadı hazırlıklarına başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yerel seçimler için “1994 milat olacaktır” sözleri iktidar cephesinde adeta slogan haline gelirken, AK Parti muhalefet içinde yeni partilerin kurulmasına kesin gözüyle bakıyor.

AK Parti'nin yerel seçim hazırlığında 'yeni parti' detayı! Erdoğan talimat verdi: 1994 yılındaki ortam yaratıldı

2024 yılında yapılacak yerel seçimler için siyaset gündemi şimdiden ısınmaya başladı. Özellikle son seçimlerde istediği sonucu alamayan mıhalefet cephesinde şimdi de yerel seçim belirsizliği yaşanıyor. CHP ile İYİ Parti'nin ittifaklarını bozacağı ve ortak aday çıkarmayacağı iddiaları kulislerde konuşulurken, CHP'de de 'değişim' hareketliliği yaşanıyor.

ERDOĞAN'DAN 'YEREL SEÇİM' TALİMATI

Muhalefet cephesinde belirsiz havanın ne zaman dağılacağı belli olmazken, AK Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçim startını verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, il, ilçe, belde belediye başkanlıkları ile partisinin teşkilatlarına “Sahada olun” talimatını verdiği öğrenildi.

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"YENİ PARTİLER KURULACAKTIR"

İktidar cephesinde muhalefet için “Önümüzdeki günlerde muhalefette yeni partiler de kurulacaktır. Muhalefet çok parçalı yapıya doğru gidiyor” değerlendirmeleri yapılıyor.

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1994'DEKİ ORTAM YARATILDI

Cumhuriyet'in haberine göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinden hemen sonra yerel seçimler için “1994 milat olacaktır” sözlerine atıfta bulunulurken muhalefetin şimdiki durumunun “Erdoğan’ın sözünü ettiği 1994 yılındaki ortamı yarattığına” dikkat çekiliyor.

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Cumhur’da tüm hesaplar “muhalefetin toparlanmasına izin vermeden 1994’teki yerel seçimlerdeki ortamı sağlamak” üzerine kuruluyor.


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