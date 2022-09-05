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Gürsel Tekin'den 'HDP'ye bakanlık verilebilir' sözlerine gelen tepkilere yanıt: Kimse bana had bildiremez

05.09.2022 22:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP'li Gürsel Tekin, 'HDP'ye bakanlık verilebilir' sözlerine gelen tepkiler üzerine katıldığı bir canlı yayında açıklamada bulundu. Gürsel Tekin, "Kimse bana had bildiremez! Sayın Akşener'e olan saygımdan ses çıkarmıyorum. Ben 6'lı masayı rahatsız edecek bir cümle kurmadım." ifadelerini kullandı.

Gürsel Tekin'den 'HDP'ye bakanlık verilebilir' sözlerine gelen tepkilere yanıt: Kimse bana had bildiremez

'HDP'ye bakanlık verilebilir' sözleriyle gündem olan CHP'li Gürsel Tekin, kendisine gelen tepkilere ilişkin açıklamalarda bulundu.

"BANA HAD BİLDİREMEZLER"

TV100'de bir canlı yayın programına katılan CHP'li Tekin, sözleriyle ilgili tepkilerle ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Ben, bir başka partinin insanlarının bana had bildirmesini şiddetle reddediyorum. Sayın Genel Başkanıma ve Sayın Akşener'e olan saygımdan sesimi çıkarmıyorum. Ne demektir had bildirmek, kim bana had bildirecek. Bana tek had bildirecek var, o da CHP'nin Genel Başkanı'dır. Arkasını, önünü kesiyorsunuz... Siz az çok beni tanırsınız, ben bu lafları kaldıracak bir insan değilim ama dediğim gibi ben Sayın Genel Başkanı'ma ve Sayın Akşener'e olan saygımdan dolayı bu işi kapatmak istiyorum. 6'lı masayı ya da Millet İttifakı'nı enfekte edecek, onu rahatsız edecek hiçbir cümle yok. Derdiniz başka bir şey ise bilemiyorum yani..."

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NE OLMUŞTU?

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, katıldığı canlı yayın programında "İktidar olursanız Millet İttifakı ya da 6'lı masa olarak HDP'yi bakanlık verecek misiniz?" sorusuna "Elbette HDP'ye bakanlık verilebilir, her partiye verilebilir" demişti.

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Anahtar Kelimeler:
Gürsel Tekin hdp

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