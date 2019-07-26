Güven Bana'da izleyicileri çıldırttılar! Müge Anlı ipucu verdi

Müge Anlı'nın sunmaya başladığı Güven Bana yarışmasının 5. bölümü, Perşembe akşamı ekrana geldi. Programın ilk yarışmacıları Canan Hanım ve Adem Bey, kendilerine sorulan bir soruda yarışmayı izleyenlere adeta sinir krizi geçirtti.

"Bulunduğumuz yüzyıl Romen rakamlarıyla nasıl yazılır?" sorusuna uzun süre yanıt veremeyen ikili, şıklara geçmeden önce hangi yüzyılda olduklarını netleştirmeye çalıştı.

Adem Bey, Canan Hanım'dan da teyit ettiği bilgilere göre ilk başta 20. yüzyılda yaşadığımıza karar verdi.

Ancak yarışmacıların haline acıyan Müge Anlı, “Mustafa Kemal Atatürk, 1881 yılında dünyaya gelmiştir. Yüzyıl olarak karşılığı 19. yüzyıldır” ipucunu verdiği halde yarışmacılar, ipucunu anlamakta güçlük çekti.

Verilen ipucuna rağmen doğru yanıtı bulamayan yarışmacılarla ne yapacağını bilemeyen Müge Anlı, Atatürk’ün ölüm tarihinin de 20. yüzyılda olduğunu söyledi. Verilen bu ipuçlarına rağmen yarışmacılar hala “Biz kaçıncı yüzyıldayız ya?” diyerek birbirlerine uzun süre bakıp doğru yanıtı bulmaya çalıştılar.

Müge Anlı, artık bir cevap istediğini dile getirince yarışmacılar 21. yüzyıl yani XXI seçeneğini işaretledi. Ekran başındakiler ise doğru yanıt verilmesine rağmen, yarışmacılara sert tepkilerini sosyal medya hesaplarından dile getirdi.



