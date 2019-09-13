Güven Bana yeni bölüm ne zaman? Müge Anlı ile Güven Bana 11. yeni bölüm fragmanı izle!

Müge Anlı'nın sunumuyla ekranlara gelen Güven Bana yarışma programının yayın günü değişti. ATV'nin Eylül ayında yeni yayın dönemine girmesiyle birlikte Güven Bana'nın yayın akışındaki yeri de değişti.

Her bölümüyle reyting rekorları kıran, hem seyircide hem de yarışmacılarda büyük heyecan uyandıran Müge Anlı ile Güven Bana yarışma programı artık Cumartesi saat 20.00 da izleyicisiyle buluşacak.

Programın sunucusu Müge Anlı, haberi Tatlı Sert programında sevenlerine duyurdu. Program, sezon finali yapan Bir Zamanlar Çukurova'nın yayın saatinde ekranlara geliyordu.



