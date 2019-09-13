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Güven Bana yeni bölüm ne zaman? Müge Anlı ile Güven Bana 11. yeni bölüm fragmanı izle!

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2019 01:40 | Son Güncelleme

Müge Anlı'nın sunduğu Güven Bana yarışmasının yeni bölümü 12 Eylül Perşembe akşamı ATV yayın akışında yer almadı. Yaz aylarının sevilen yarışması Güven Bana'nın yayın günü, yeni sezonda değişti. Peki Güven Bana ne zaman yayınlanacak? İşte Güven Bana 11. yeni bölüm fragmanı ve yayın tarihi.

Müge Anlı'nın sunumuyla ekranlara gelen Güven Bana yarışma programının yayın günü değişti. ATV'nin Eylül ayında yeni yayın dönemine girmesiyle birlikte Güven Bana'nın yayın akışındaki yeri de değişti.

Her bölümüyle reyting rekorları kıran, hem seyircide hem de yarışmacılarda büyük heyecan uyandıran Müge Anlı ile Güven Bana yarışma programı artık Cumartesi saat 20.00 da izleyicisiyle buluşacak.

Programın sunucusu Müge Anlı, haberi Tatlı Sert programında sevenlerine duyurdu. Program, sezon finali yapan Bir Zamanlar Çukurova'nın yayın saatinde ekranlara geliyordu.

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