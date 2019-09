Güvenlik açıkları kapatıldı batarya sorunları giderildi

iOS 13.1.1 güncellemesi ile karşımıza çıkan Apple, iPhone 11 modellerinde yaşanan sorunları düzeltiyor. Ayrıca 3. parti klavye uygulamalarındaki güvenlik açığı kapatılıyor. Son olarak dikkat çeken değişiklik ise bataryanın hızlı bir şekilde tükenmesine neden olan hatanın giderilmesi oluyor.

Güncellemeyi; Ayarlar>Genel>Yazılım Güncelleme bölümünden yükleyebilirsiniz. Güncellemeyi yüklemeden önce şarjınızın minimumda yüzde 50 olduğuna emin olmanız gerekiyor.

iOS 13.1.1 güncellemesi ile düzeltilen hatalar



iPhone’un yedeklemeden geri yüklenmesini engelleyebilen bir sorunu düzeltir

Pilin daha hızlı bitmesine neden olabilen bir sorunu çözer

iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max aygıtlarında Siri isteklerinin tanınmasını etkileyebilen bir sorunu düzeltir

Safari arama önerilerinin, önceden kapatılmasına rağmen yeniden açıldığı bir sorunu düzeltir

Anımsatıcılar’ın yavaş eşzamanlanmasına neden olabilen bir sorunu çözer

Üçüncü parti klavye uygulamalarında bir güvenlik sorununu düzeltir

iOS 13.1.1 alan iPhone modelleri



iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus

Phone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPhone SE

iPod touch (7. nesil)

