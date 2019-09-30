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Güvenlik açıkları kapatıldı batarya sorunları giderildi

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TEKNOLOJİ  | 30.09.2019 08:46 | Son Güncelleme

Apple, geçtiğimiz günlerde iPhone 11 modellerinin özelliklerini aktif etmek için iOS 13.1 güncellemesini yayınlamıştı. Ancak bu güncelleme ile 3. parti klavye uygulamaları tüm verileri geliştirici ile paylaşıyordu. Güvenlik açığını kabul eden Apple, bu olaydan 3-4 gün sonra bu açığı kapatarak neden Apple olduğunu bir kez daha kanıtladı.

Güvenlik açıkları kapatıldı batarya sorunları giderildi

iOS 13.1.1 güncellemesi ile karşımıza çıkan Apple, iPhone 11 modellerinde yaşanan sorunları düzeltiyor. Ayrıca 3. parti klavye uygulamalarındaki güvenlik açığı kapatılıyor. Son olarak dikkat çeken değişiklik ise bataryanın hızlı bir şekilde tükenmesine neden olan hatanın giderilmesi oluyor.

Güncellemeyi; Ayarlar>Genel>Yazılım Güncelleme bölümünden yükleyebilirsiniz. Güncellemeyi yüklemeden önce şarjınızın minimumda yüzde 50 olduğuna emin olmanız gerekiyor.

iOS 13.1.1 güncellemesi ile düzeltilen hatalar

iPhone’un yedeklemeden geri yüklenmesini engelleyebilen bir sorunu düzeltir

Pilin daha hızlı bitmesine neden olabilen bir sorunu çözer

iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max aygıtlarında Siri isteklerinin tanınmasını etkileyebilen bir sorunu düzeltir

Safari arama önerilerinin, önceden kapatılmasına rağmen yeniden açıldığı bir sorunu düzeltir

Anımsatıcılar’ın yavaş eşzamanlanmasına neden olabilen bir sorunu çözer

Üçüncü parti klavye uygulamalarında bir güvenlik sorununu düzeltir

iOS 13.1.1 alan iPhone modelleri

iPhone 11
iPhone 11 Pro
iPhone 11 Pro Max
iPhone XS
iPhone XS Max
iPhone XR
iPhone X
iPhone 8
iPhone 8 Plus
Phone 7
iPhone 7 Plus
iPhone 6s
iPhone 6s Plus
iPhone SE
iPod touch (7. nesil)

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Anahtar Kelimeler:
ios 13.1 iPhone Hata

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