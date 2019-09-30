Güvenlik açıkları kapatıldı batarya sorunları giderildi

iOS 13.1.1 güncellemesi ile karşımıza çıkan Apple, iPhone 11 modellerinde yaşanan sorunları düzeltiyor. Ayrıca 3. parti klavye uygulamalarındaki güvenlik açığı kapatılıyor. Son olarak dikkat çeken değişiklik ise bataryanın hızlı bir şekilde tükenmesine neden olan hatanın giderilmesi oluyor.
Güncellemeyi; Ayarlar>Genel>Yazılım Güncelleme bölümünden yükleyebilirsiniz. Güncellemeyi yüklemeden önce şarjınızın minimumda yüzde 50 olduğuna emin olmanız gerekiyor.
iOS 13.1.1 güncellemesi ile düzeltilen hatalar
iPhone’un yedeklemeden geri yüklenmesini engelleyebilen bir sorunu düzeltir
Pilin daha hızlı bitmesine neden olabilen bir sorunu çözer
iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max aygıtlarında Siri isteklerinin tanınmasını etkileyebilen bir sorunu düzeltir
Safari arama önerilerinin, önceden kapatılmasına rağmen yeniden açıldığı bir sorunu düzeltir
Anımsatıcılar’ın yavaş eşzamanlanmasına neden olabilen bir sorunu çözer
Üçüncü parti klavye uygulamalarında bir güvenlik sorununu düzeltir
iOS 13.1.1 alan iPhone modelleri
iPhone 11
iPhone 11 Pro
iPhone 11 Pro Max
iPhone XS
iPhone XS Max
iPhone XR
iPhone X
iPhone 8
iPhone 8 Plus
Phone 7
iPhone 7 Plus
iPhone 6s
iPhone 6s Plus
iPhone SE
iPod touch (7. nesil)
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