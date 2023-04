Güzel 500, çirkine 250 TL... Evine çağırdığı kadınları falakaya yatırıyordu, verilen ceza belli oldu: 'Söylemek istemediğim cinsel arzular da vardı'

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde kargo şirketinde çalışan, evli ve 2 çocuk babası E.T.'nin, maddi durumu iyi olmayan kadınları evine çağırıp gözlerini uyku bandı, ayaklarını kelepçe ve eşarp ile bağlayıp falakaya yatırdığı iddia edildi. E.T.'nin, falakaya yatırdığı kadınlardan 'güzel' dediklerine 500 TL, 'çirkin' dediklerine ise 250 TL ödeme yaptığı öne sürüldü. E.T., falaka görüntülerini de kayıt altına aldı. E.T., başka kadınlara da çektiği videoları gönderdi. Benzer teklifte bulunduğu N.K. isimli kadının savcılığa suç duyurusu sonrası E.T., gözaltına alınıp, adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

VERİLEN CEZA BELLİ OLDU

E.T. hakkında eşi H.T.'ye eylemleri nedeniyle 'eşe karşı eziyet çektirme' suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar, 'müstehcenlik' suçundan da 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası istemiyle Kayseri 18'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın 3'üncü duruşmasına sanık E.T. ile eşi H.T. katılmadı. E.T.'nin avukatı Ahmet Bozkurt ise salonda hazır bulundu. Duruşma savcısı, davaya ilişkin görüşünün değişmediğini belirterek, mütalaasını tekrar etti. Savcı, sanığın 'müstehcenlik' suçundan 1 yıldan 4 yıla kadar hapis ile cezalandırılmasını, söz konusu görüntülerin ise müsaderesine (el konulmasına) karar verilmesini istedi. Ayrıca 'eziyet' suçundan da sanığın beraatine karar verilmesini talep etti. Hakim, E.T.'yi, 'müstehcenlik' suçundan 'iyi hal' indirimi de uygulayarak 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırırken, 'eşe karşı eziyet' suçundan açılan kamu davası suçundan ise delil yetersizliğinden beraatine hükmetti.

"PARA KAZANACAĞIMIZI DÜŞÜNDÜM"

Söz konusu videolarda zorlama olmadığını söyleyen E.T., ilk duruşmada verdiği ifadesinde, "Eşimin rızası ile oldu. Bir kez de ismini H. olarak bildiğim bir kadın ile rızası dahilinde bir video çektim. Kimseye benzer bir uygulama yapmadım. Kimseyi zorlamadım. Bu videoyu bir yerde paylaşmadım. Çünkü bu tarz videonun yasak olduğunu öğrendim. Videoların daha sonra nasıl yayıldığını bilmiyorum. Bu videolar emniyet tarafından sızdırılmış olabilir. Hiçbir yerde paylaşmadım. Cep telefonumda tespit edilen videolar, bu tarz internet sitelerinden aldığım videolardır. Bu tarz videoları yüklerken kadınların çıplak ya da giyinik olduklarına bakmadım. Bu durum beni ilgilendirmiyordu. Bu videoları örnek olsun diye yükledim, ardından sildim. N. isimli kadına bu tarz videolar çekip, paylaşmak istediğimi söylemiştim. O da kendisinin de merak etiğini söylemişti. Daha sonra N. ile bu tarz paylaşım yaparak para kazanacağımızı düşündüm" ifadelerini kullanmıştı.

"SÖYLEMEK İSTEMEDİĞİM CİNSEL ARZULAR DA VARDI"

Eşinden şikayetçi olmadığını söyleyen H.K. ise "Bana karşı zorla bir eylemi olmadı. Bir video izletti ve bu şekilde video çekme teklifinde bulundu. İlk başta bu teklifi kabul etmedim. Fakat daha sonra kendi rızam ile bu teklifi kabul ettim. Değişiklik amacıyla bir kez yaptık. Amacımız fantezi yapmaktı. Falakaya yatırdı, ayaklarımı bağladı. Sadece acı çekiyor gibi yaptım. Kesinlikle acı çekmedim. Acı çeksem söylerdim. Şu anda salonda basın mensupları olduğu için rahat konuşamıyorum. Ama söylemek istemediğim cinsel arzular da vardı. Benim yanımda herhangi başka bir kadına, eşim benzer bir uygulama yapmadı. Yayınlayıp, para kazanmaktan bahsetmedi. Şikayetçi değilim" demişti.

Kaynak: DHA