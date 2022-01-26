Güzel oyuncu İclal Aydın'ın kızı Zeynep Lal büyüdü! Güzelliği annesinden

2002-2005 yılları arasında evli kaldığı yönetmen Kemal Başbuğ'dan 'Zeynep Lal' adında bir kızı olan İclal Aydın, kızı ile pozlarını sık sık takipçilerinin beğenisine sunuyor. 20 yaşındaki Lal Başbuğ, güzelliğiyle dikkat çekiyor.

Çerkes bir anne ve Kürt kökenli bir babanın kızı olarak dünyaya gelen İclal Aydın; ilk, orta, lise ve üniversite yıllarını Elazığ ve Ankara'da geçirdi.

Ankara Üniversitesi'nde Tiyatro eğitimi alan oyuncu, okulu yarıda bırakıp Almanya'ya yerleşti. Berlin'de oyunculuk eğitimi alan İclal Aydın, sonrasında Türkiye'ye geri döndü.

Çeşitli yapımlarda oyunculuk ve sunuculuk yapan İclal Aydın, aynı zamanda birden fazla kitap kaleme aldı.

3 evlilik gerçekleştiren İclal Aydın, yalnızca yönetmen Kemal Başbuğ ile olan evliliğinde çocuk sahibi oldu. Aydın, kızına Zeynep Lal adını koydu.

Zeynep Lal Başbuğ, duru güzelliğiyle annesine benzetiliyor.



