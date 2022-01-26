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  4. Güzel oyuncu İclal Aydın'ın kızı Zeynep Lal büyüdü! Güzelliği annesinden

Güzel oyuncu İclal Aydın'ın kızı Zeynep Lal büyüdü! Güzelliği annesinden

26.01.2022 11:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu ve yazar İclal Aydın'ın 2000 yılında dünyaya gelen kızı Zeynep Lal, koca kız oldu. Lal Başbuğ'u görenler, ''Güzelliği annesinden'' ve ''Ne kadar güzel bir kız olmuş'' gibi yorumlarda bulundu.

Güzel oyuncu İclal Aydın'ın kızı Zeynep Lal büyüdü! Güzelliği annesinden

2002-2005 yılları arasında evli kaldığı yönetmen Kemal Başbuğ'dan 'Zeynep Lal' adında bir kızı olan İclal Aydın, kızı ile pozlarını sık sık takipçilerinin beğenisine sunuyor. 20 yaşındaki Lal Başbuğ, güzelliğiyle dikkat çekiyor.

Çerkes bir anne ve Kürt kökenli bir babanın kızı olarak dünyaya gelen İclal Aydın; ilk, orta, lise ve üniversite yıllarını Elazığ ve Ankara'da geçirdi.

Güzel oyuncu İclal Aydın'ın kızı Zeynep Lal büyüdü! Güzelliği annesinden

Ankara Üniversitesi'nde Tiyatro eğitimi alan oyuncu, okulu yarıda bırakıp Almanya'ya yerleşti. Berlin'de oyunculuk eğitimi alan İclal Aydın, sonrasında Türkiye'ye geri döndü.

Güzel oyuncu İclal Aydın'ın kızı Zeynep Lal büyüdü! Güzelliği annesinden

Çeşitli yapımlarda oyunculuk ve sunuculuk yapan İclal Aydın, aynı zamanda birden fazla kitap kaleme aldı.

Güzel oyuncu İclal Aydın'ın kızı Zeynep Lal büyüdü! Güzelliği annesinden

3 evlilik gerçekleştiren İclal Aydın, yalnızca yönetmen Kemal Başbuğ ile olan evliliğinde çocuk sahibi oldu. Aydın, kızına Zeynep Lal adını koydu.

Güzel oyuncu İclal Aydın'ın kızı Lal büyüdü! Güzelliği annesinden

Zeynep Lal Başbuğ, duru güzelliğiyle annesine benzetiliyor.

Güzel oyuncu İclal Aydın'ın kızı Zeynep Lal büyüdü! Güzelliği annesinden

Güzel oyuncu İclal Aydın'ın kızı Lal büyüdü! Güzelliği annesinden

Güzel oyuncu İclal Aydın'ın kızı Lal büyüdü! Güzelliği annesinden

Güzel oyuncu İclal Aydın'ın kızı Lal büyüdü! Güzelliği annesinden

Güzel oyuncu İclal Aydın'ın kızı Lal büyüdü! Güzelliği annesinden


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İclal Aydın
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