Güzel oyuncu Miray Daner’den şaşırtan itiraf! ‘Horlama sesime...’

Başrollerini Çağatay Ulusoy ve Serenay Sarıkaya’nın paylaştığı Medcezir dizinde canlandırdığı Beren Beylice karakteriyle tanınan güzel sanatçının kariyerine dair hiç bilinmeyen bir detay ortaya çıktı. Küçük yaşlarda oyunculuğa adım attığını söyleyen Miray Daner, programın sunucusu İbrahim Selim’in tüm sorularını büyük bir samimiyetle cevapladı.

‘ARABADAN KENDİMİ ATTIM’

İbrahim Selim’in ‘hiç horlama sesine uyandın mı’ sorusuna güzel oyuncunun verdiği cevap salonda kahkaha tufanı yarattı. Vatanım Sensin dizisi çekimlerinde yoğun bir tempoda çalıştıklarını anlatan ünlü sanatçı bir anısını paylaştı. Başarılı oyuncu, “Kendi horlama sesime duyduğum halde uyanamadığım olmuştu. Vatanım Sensin dizisinde çalışıyordum o zaman. Setimi çok yoğundu, çok yoğun bir tempoda çalışıyorduk. Uygulayıcı yapımcımız Banu Hanım ile aynı arabada gidiyoruz. O kadar yorgunum ki ben biner binmez uyuyakaldım. Horlamamı duyuyorum adeta kükrüyorum çünkü duymamak imkansız. Arabadaki konuşmaları da duyuyorum. “Dokunmayalım aman bırak uyanmasın” falan diyorlardı. Ama ben asla gözümü açamadım. Eve geldiğimizde utançtan kendimi arabadan attım” dedi.