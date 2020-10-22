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Güzel oyuncu Miray Daner’den şaşırtan itiraf! ‘Horlama sesime...’

22.10.2020 13:50 | Son Güncelleme:
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Güzel oyuncu Miray Daner’den şaşırtan itiraf! ‘Horlama sesime...’

İbrahim Selim’in Youtube’da yayınlanan “İbrahim Selim İle Bu Gece” programının son konuğu güzel oyuncu Miray Daner oldu. Özel ve kariyer hayatına samimi açıklamalarda bulunan Daner’in itirafları magazin gündemine bomba gibi düştü.

Başrollerini Çağatay Ulusoy ve Serenay Sarıkaya’nın paylaştığı Medcezir dizinde canlandırdığı Beren Beylice karakteriyle tanınan güzel sanatçının kariyerine dair hiç bilinmeyen bir detay ortaya çıktı. Küçük yaşlarda oyunculuğa adım attığını söyleyen Miray Daner, programın sunucusu İbrahim Selim’in tüm sorularını büyük bir samimiyetle cevapladı.

‘ARABADAN KENDİMİ ATTIM’

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İbrahim Selim’in ‘hiç horlama sesine uyandın mı’ sorusuna güzel oyuncunun verdiği cevap salonda kahkaha tufanı yarattı. Vatanım Sensin dizisi çekimlerinde yoğun bir tempoda çalıştıklarını anlatan ünlü sanatçı bir anısını paylaştı. Başarılı oyuncu, “Kendi horlama sesime duyduğum halde uyanamadığım olmuştu. Vatanım Sensin dizisinde çalışıyordum o zaman. Setimi çok yoğundu, çok yoğun bir tempoda çalışıyorduk. Uygulayıcı yapımcımız Banu Hanım ile aynı arabada gidiyoruz. O kadar yorgunum ki ben biner binmez uyuyakaldım. Horlamamı duyuyorum adeta kükrüyorum çünkü duymamak imkansız. Arabadaki konuşmaları da duyuyorum. “Dokunmayalım aman bırak uyanmasın” falan diyorlardı. Ama ben asla gözümü açamadım. Eve geldiğimizde utançtan kendimi arabadan attım” dedi.

İLK OYUNCULUK DENEYİMİ ORTAYA ÇIKTI

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Vatanım Sensin dizisinde Hilal karakterine hayat veren güzel oyuncunun ilk başrol oynadığı diziye dair itirafı dinleyenleri şaşırttı. Disney Channel’da yayınlanan Zil Çalınca dizisinde ilk başrol oyunculuğunu yapan Daner o dönemde çok heyecanlı olduğunu söyledi. Çocuk oyuncu olmanın zor olduğunu belirten güzel yıldız, “Ben annemle gidip geliyordum sete. Çocuk oyuncu olmak acayip bir şey çünkü ben setteyken herkes benimle oyun oynuyor diye düşünüyordum. İlk reklam filmine seçildiğime anneme ‘Annecğim ne kadar para ödememiz gerekiyor’ diye sormuştum” ifadelerini kullandı.

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