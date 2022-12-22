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Güzel voleybolcu Zehra Güneş'ten üzen haber

22.12.2022 15:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vakıfbank Spor Kulübü ve Türkiye Milli Kadın Voleybol Takımı'nın parlayan yıldızı Zehra Güneş, yalnızca saha içindeki performansıyla değil, özel yaşamıyla da merak uyandıran bir isim. Bir süredir Fenerbahçeli Yarınlar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Eren Dişli ile aşk yaşayan Zehra Güneş'ten dikkat çeken bir hamle geldi.

Güzel voleybolcu Zehra Güneş'ten üzen haber

Güzel voleybolcu Zehra Güneş ve Eren Dişli'nin nikah masasına oturması bekleniyordu. Ünlü çiftin ayrılığın eşiğinde olduğu iddia edildi.

Eren Dişli'den evlilik teklifi aldığı konuşulan Zehra Güneş, sevgilisiyle olan aşk pozlarını tek tek sildi. Eren Dişli de voleybolcu aşkıyla olan mutluluk paylaşımlarını kaldırdı.

Güzel voleybolcu Zehra Güneş'ten üzen haber

Birbirlerini takip etmeye devam eden ikilinin ilişkilerine ara verdikleri öne sürüldü.

Güzel voleybolcu Zehra Güneş'ten üzen haber

Zehra Güneş ve Eren Dişli arasındaki boy farkı sosyal medyanın gündemine oturmuştu.

Güzel voleybolcu Zehra Güneş'ten üzen haber

İş insanı Davut Dişli'nin oğlu olan Eren Dişli, Sabancı Üniversitesi'nde bilgisayar mühendisliği bölümünü okuyor.

Güzel voleybolcu Zehra Güneş'ten üzen haber

Medya sektöründe de çalışmalar yapan Eren Dişli, sinemayla yakından ilgileniyor. Eren Dişli'nin, ilişkilerinin 1. yılında sevgilisi Zehra Güneş'e evlenme teklifi ettiği, Güneş'in ise teklifi kabul ettiği iddia edilmişti...

Güzel voleybolcu Zehra Güneş'ten üzen haber


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