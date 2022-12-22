Güzel voleybolcu Zehra Güneş'ten üzen haber

Güzel voleybolcu Zehra Güneş ve Eren Dişli'nin nikah masasına oturması bekleniyordu. Ünlü çiftin ayrılığın eşiğinde olduğu iddia edildi.

Eren Dişli'den evlilik teklifi aldığı konuşulan Zehra Güneş, sevgilisiyle olan aşk pozlarını tek tek sildi. Eren Dişli de voleybolcu aşkıyla olan mutluluk paylaşımlarını kaldırdı.

Birbirlerini takip etmeye devam eden ikilinin ilişkilerine ara verdikleri öne sürüldü.

Zehra Güneş ve Eren Dişli arasındaki boy farkı sosyal medyanın gündemine oturmuştu.

İş insanı Davut Dişli'nin oğlu olan Eren Dişli, Sabancı Üniversitesi'nde bilgisayar mühendisliği bölümünü okuyor.

Medya sektöründe de çalışmalar yapan Eren Dişli, sinemayla yakından ilgileniyor. Eren Dişli'nin, ilişkilerinin 1. yılında sevgilisi Zehra Güneş'e evlenme teklifi ettiği, Güneş'in ise teklifi kabul ettiği iddia edilmişti...



