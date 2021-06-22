Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Güzellik kalıplarını alt üst ederek yeni bir güzellik algısı yaratan model Nastya Kumarova sosyal medyanın dikkatini çekti

Güzellik kalıplarını alt üst ederek yeni bir güzellik algısı yaratan model Nastya Kumarova sosyal medyanın dikkatini çekti

22.06.2021 17:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güzellik kavramı aslında çeşitlidir. Bir kimseyi güzel ya da çirkin olarak tanımlamak için belirlenen bir özellik yoktur. Fakat modern dünyanın dinamikleri içinde güzellik kavramı tamamen kusursuzlukla örtüşen bir boyuta taşınmıştır. Nastya Kumarova isimli model güzellik normlarını yıkarak sosyal medya paylaşımlarıyla ilgi odağı oldu.

Güzellik kalıplarını alt üst ederek yeni bir güzellik algısı yaratan model Nastya Kumarova sosyal medyanın dikkatini çekti

Günlük hayatta görülen veya manken olarak podyumlarda boy gösteren insanların fiziksel özellikleri pek çok kişi için belirleyici bir unsurdur. Ancak podyumların tozunu attıran mankenlerin kusursuz olmaları gerekmiyor. Çocukluğundan beri albinizm hastalığıyla mücadele eden Nastya Kumarova, kusursuz güzellik algısını yerle bir etti.

1

Bu muhteşem model, yetenekli fotoğrafçı Danil Golovkin tarafından 16 yaşında keşfedildi. İlk bakışta porselen bir bebek gibi görünüyor ama cildinde ve saçlarında pigment bulunmadığı için genetik bir rahatsızlık olan albinizmden muzdarip.

2

Genç model ilgi çeken görünümü sayesinde çok başarılı bir modellik kariyerine adım attı.’Kimi’ adıyla oluşturduğu sosyal medya hesabında 136 bin takipçisi bulunan Nastya Kumarova, moda dünyasının aranılan isimlerinden biri haline geldi.

Ehlers Danlos sendromuna farkındalık yaratmak için yaptığı paylaşımlar sosyal medyanın gündemine oturduEhlers Danlos sendromuna farkındalık yaratmak için yaptığı paylaşımlar sosyal medyanın gündemine oturdu


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Günün her saati şık bir görünüm sunan gömleklerGünün her saati şık bir görünüm sunan gömlekler
İlk kez görüldü! Duymada problem yaşayınca...İlk kez görüldü! Duymada problem yaşayınca...
22 Haziran Salı:TV yayın akışı...22 Haziran Salı:TV yayın akışı...
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Model
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Biyolojik yaşı şaşırttı

Biyolojik yaşı şaşırttı

Güzellik klişeleriyle dalga geçti! Ünlü isimleri taklit etti

Güzellik klişeleriyle dalga geçti! Ünlü isimleri taklit etti

Bu eşyaları banyodan çıkartın

Bu eşyaları banyodan çıkartın

Tarihin en acımasız kadınları! Yaşam şekilleri merak uyandırıyor

Tarihin en acımasız kadınları! Yaşam şekilleri merak uyandırıyor

İlginizi Çekebilir

Bu halini herkes unuttu!

Bu halini herkes unuttu!

Hayatı boyunca sadece iki kez banyo yaptı

Hayatı boyunca sadece iki kez banyo yaptı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Rockefeller'in varisini yediler mi?

Rockefeller'in varisini yediler mi?

Dünyanın en yaşlı modeli! 85 yaşındaki manken ahlak dışı bulundu

Dünyanın en yaşlı modeli! 85 yaşındaki manken ahlak dışı bulundu

38 eşi ve 94 çocuğu vardı

38 eşi ve 94 çocuğu vardı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.