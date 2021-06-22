Güzellik kalıplarını alt üst ederek yeni bir güzellik algısı yaratan model Nastya Kumarova sosyal medyanın dikkatini çekti

Günlük hayatta görülen veya manken olarak podyumlarda boy gösteren insanların fiziksel özellikleri pek çok kişi için belirleyici bir unsurdur. Ancak podyumların tozunu attıran mankenlerin kusursuz olmaları gerekmiyor. Çocukluğundan beri albinizm hastalığıyla mücadele eden Nastya Kumarova, kusursuz güzellik algısını yerle bir etti.

Bu muhteşem model, yetenekli fotoğrafçı Danil Golovkin tarafından 16 yaşında keşfedildi. İlk bakışta porselen bir bebek gibi görünüyor ama cildinde ve saçlarında pigment bulunmadığı için genetik bir rahatsızlık olan albinizmden muzdarip.

Genç model ilgi çeken görünümü sayesinde çok başarılı bir modellik kariyerine adım attı.’Kimi’ adıyla oluşturduğu sosyal medya hesabında 136 bin takipçisi bulunan Nastya Kumarova, moda dünyasının aranılan isimlerinden biri haline geldi.



