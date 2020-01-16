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  4. Gwyneth Paltrow vajina kokulu mumla doktorları kızdırdı

Gwyneth Paltrow vajina kokulu mumla doktorları kızdırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2020 14:10 | Son Güncelleme

Oyuncu Gwyneth Paltrow piyasaya sürdüğü yeni mumla olay olmuştu. Paltrow'un, "Benim vajinam gibi kokuyor" ismini verdiği mumun adına tepki gösteren jinekologlar ünlü oyuncuya tepki gösterdi.

Gwyneth Paltrow vajina kokulu mumla doktorları kızdırdı

Goop isimli markasıyla doğal bir yaşam isteyen tüketicilere yönelik ürünler çıkaran ve organik ürün gamına ağırlık veren İngiliz oyuncu Gwyneth Paltrow, yeni ürünüyle gündem oldu.

"Bu vajinam gibi kokuyor" isimli bir mum piyasaya süren Paltrow’un bu ürünü saatler içinde tükendi. Satışa çıktıktan kısa bir süre sonra tükenen mum 75 dolarlık (yaklaşık 445 TL) bir fiyat etiketine sahipti.

Mumun tanıtımında, “Bu mum eğlenceli, harika, seksi ve beklenmedik bir güzellikte kokuya sahiptir” ifadesi kullanıldı. Itır, bergamot, gül ve amber hatmisi gibi bitkilerden kokuların bir karışımına sahip olan mum, bazı doktorların tepkisini çekti.

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Yeni Zelanda’da yaşayan Doktor Olivia Smart, yerel basına konuştu. Smart, “Paltrow’un piyasaya çıkardığı mumun içindeki hiçbir şey bugüne kadar kokladığım hiçbir vajina gibi kokmuyor. Sağlıklı bir vajina farklı şekillerde kokabilir fakat bergamot bunlardan biri değil” ifadesini kullandı.

Gwyneth Paltrow vajina kokusuyla mum çıkardıGwyneth Paltrow vajina kokusuyla mum çıkardı

Smart, “Kendi vücudunu tanımayanları ya da kendisinden utananlar için yanlış bir mesaj veriyor. Birçok insan vajinasının böyle kokmamasından dolayı üzülebilir. Bu durum insanların gereksiz yere vajinal temizlik yapmalarına ve faydalı bakterileri öldürmesine sebep olabilir” dedi.

Dr. Smart, “Kimyasal temizlik ürünleri bölgedeki pH değerlerini bozarak insan sağlığına zarar verebilir” dedi. Bu iddialara Paltrow’un şirketinden bir açıklama gelmedi. (Sözcü)

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