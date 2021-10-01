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Hababam Sınıfı Kimyacı Şevket Hoca bakın nasıl değişmiş! İşte Şevket Altuğ'un şimdiki hali

01.10.2021 12:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şevket Altuğ, Türk sinemasının en değerli filmleri arasında olan Hababam Sınıfı'nda Adile Naşit, Halit Akçatepe, Münir Özkul, Kemal Sunal gibi usta oyuncularla birlikte çalıştı. Hababam Sınıfı'nın yanı sıra Altuğ, birçok projenin oyuncu kadrosunda da yer aldı. İşte usta oyuncu Altuğ'un şimdiki hali...

Hababam Sınıfı Kimyacı Şevket Hoca bakın nasıl değişmiş! İşte Şevket Altuğ'un şimdiki hali

Şevket Altuğ, Hababam Sınıfı filminde canlandırdığı "Şevket" karakteri ile akıllara kazındı. Dolap Beygiri, Yedi Bela Hüsnü, Şekerpare, Tokatçı, Süper Baba gibi projelerin oyuncu kadrosunda yer alan Altuğ, ekranların unutulmaz simalarından biri haline geldi. Usta oyuncunun yıllar içerisindeki değişimi görenleri şaşırttı. İşte detaylar...

İŞTE ŞEVKET ALTUĞ'UN ŞİMDİKİ HALİ

Türk sinemasının değerli oyuncularından biri olan Şevket Altuğ 13 Mart 1943 Bandırma, Balıkesir, doğumludur. 78 yaşındaki Altuğ oyunculuk kariyeri boyunca onlarca dizi ve film projesinde rol aldı.

Hababam Sınıfı Kimyacı Şevket Hoca bakın nasıl değişmiş! İşte Şevket Altuğ'un şimdiki hali

ŞEVKET ALTUĞ KİMDİR?

1960'da Galatasaray Lisesini bitiren Altuğ, aynı sene İstanbul Üniversitesi Sinema ve Konservatuvar bölümünü kazandı. 1962'de tiyatroya başlayan Altuğ, 5 yıl süreyle AEG reklamlarında rol aldı. İlk olarak Seyahatname adlı dizide oynadı. 1975 yapımı İşte Hayat filmi ile sinema kariyerine başlangıç yaptı. Perihan Abla dizisinde Şakir, Süper Baba dizisinde Fikret rolleri ile boy gösterdi. 2002-2003 döneminde yayınlanan Unutma Beni isimli dizide hırsız rolünü oynadı. Altuğ, 2003 senesinden sonra oyunculuğu bıraktı. Kezban ve Kerem adında iki çocuğu bulunuyor.


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