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Hababam Sınıfı'nın Hayta İsmail'i Ahmet Arıman, Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisine katıldı!

26.10.2022 20:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Show TV'nin sevilen dizisi Gelsin Hayat Bildiği Gibi reytinglerde üst sıralarda yer almaya devam ediyor. Ertan Saban, Özge Özberk ve Devrim Özkan'ın başrollerini paylaştığı Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin kadrosuna sürpriz bir oyuncu katıldı. Hababam Sınıfı’nın unutulmaz isimlerinden Ahmet Arıman dizinin kadrosuna dahil oldu.

Hababam Sınıfı'nın Hayta İsmail'i Ahmet Arıman, Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisine katıldı!

Proje tasarımı ve senaryosu Gani Müjde’ye ait olan, yapımını BKM’nin üstlendiği Gelsin Hayat Bildiği Gibi, hikayesiyle büyük beğeni toplamaya devam ediyor.

HABABAM'IN HAYTA İSMAİL'İ KADRODA!

Hayta İsmail rolüyle efsaneler arasına giren Arıman, dizide müzik öğretmeni Tayfun Hoca olarak seyirci karşısına çıkacak. Kendine has takıntılarıyla dikkat çeken Tayfun Hoca’nın Karabayır Lisesi’ne gelişi Melek’in hayatında önemli değişimler yaşanmasına neden olacak.

Başlıksız-3

Show TV ekranında perşembe akşamlarına damgasını vuran dizisi ‘Gelsin Hayat Bildiği Gibi’nin oyuncu kadrosunda Ertan Saban, Özge Özberk, Devrim Özkan, Pamir Pekin, Nilsu Berfin Aktaş,Tolga Güleç, Mustafa Açılan, Özgü Delikanlı, Ayşe Kırca, Sanem Babi, Onur Özer, Rojbin Erden, Ali Berge, Furkan Murat Uğur, Murat Göçmez, Melisa Bostancıoğlu ve Atilla Olgaç gibi deneyimli ve genç isimler bir arada yer alırken, yönetmen koltuğunda koltuğunda Altan Dönmez oturuyor.

Gelsin Hayat Bildiği Gibi (1)(1)

‘Gelsin Hayat Bildiği Gibi’, yeni bölümüyle Perşembe akşamı saat 20.00’de Show TV’de.

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